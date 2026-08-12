Así vive hoy Thomas Gravesen (50 años): De jugar en el Real Madrid de los galácticos a ganar 100 millones en inversiones

Todo el mundo recuerda el Real Madrid de los galácticos porque fue una etapa que se esperaba muy boyante, pero que en realidad fue mucho más corta de lo que hubieran deseado los aficionados. Ronaldo, Beckham, Zidane... un vestuario que parecía un paseo de la fama del fútbol, aunque también había otros perfiles que servían para hacer el trabajo sucio y que las estrellas brillaran.

Uno de los más claros fue el expeditivo pivote defensivo Thomas Gravesen, que destacaba por su rudeza y por poner siempre la pierna fuerte en las disputas por el balón. Su llegada ya fue extraña, en el mercado invernal de 2005 y después de dos temporadas sin que el Madrid consiguiera suplir la baja de Makelélé.

El día de la presentación de Thomas Gravesen con el Real Madrid, un 14 de enero de 2005. / AGENCIAS

Florentino Pérez fue a pescar al Everton para llevarse al danés en una operación que nadie esperaba porque no se esperaba un perfil de jugador como el suyo en una plantilla repleta de leyendas. De hecho, en Transfermarkt se advierte de que su pie bueno es "indeterminado", aunque no por ser precisamente ambidiestro.

El galáctico con menos estrella

Empezó su carrera futbolística en Dinamarca y dio el salto a las grandes ligas europeas con el Hamburgo alemán, aunque en el 2000 aterrizó en la Premier League para jugar en el mencionado club inglés. Llegó a Madrid por 3,40 millones de euros, pero tan solo duró una temporada y media, pues se marchó al Celtic de Glasgow en verano de 2006. Lo más recordado de su etapa blanca es su pelea con Robinho en un entreno y su legendaria 'Gravesinha' que popularizó el programa 'El Día Después'.

En Escocia terminó retirándose en 2008, a los 32 años, con una cesión de nuevo al Everton de por medio durante esta etapa. Con la selección nacional disputó 66 partidos y marcó cinco goles. Después de unos años desaparecido del ojo público, Gravesen regresó a la palestra a partir del año 2013, cuando inició su carrera en el sector empresarial.

Polémico dentro y fuera del terreno de juego, Gravesen ha conseguido una fortuna invirtiendo y jugando al poker / ·

Según recogen algunos medios, el danés cambió Escocia por Estados Unidos y se marchó a vivir a Las Vegas, donde se creó su propia 'oficina'. Llegaron a surgir cifras que apuntaban a beneficios de más de 100 millones de dólares gracias a la especulación y al póquer, aunque no se pudo comprobar la veracidad de esto último, pues otra de las características de su vida es que está envuelta de rumores.

Una novia modelo, una inversionista y otra peluquera

En el amor no le fue tan bien: terminó separándose de su mujer y regresando a su Dinamarca natal para vivir en un auténtico 'casoplón' valorado en 1,6 millones de euros. En el terreno sentimental, precisamente, destaca su relación con Kira Eggers, una modelo también danesa que trabajó en la industria pornográfica. Esta ocurriría durante su etapa en Madrid y parte del Celtic, algo que su excompañero Paul Caddis confirmó señalando que instaba al resto del vestuario a buscar fotos en internet de su chica.

Ya en Las Vegas empezó a salir con otra modelo, esta vez checa, Kamila Persse, y muchos relacionan directamente el inicio de la relación con su traslado a Estados Unidos, al estar inmiscuida en el sector inmobiliario. Sin embargo, en 2018 terminaron la relación, momento en el que regresó a casa, y conoció a su actual pareja, una peluquera llamada Loane Bagger Hansen con quien tiene dos hijos.