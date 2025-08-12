Una viuda tendrá que devolver casi 7.000 € pese a avisar a la Seguridad Social: Este es el motivo

Inesperado desenlace el que ha tenido una mujer canaria después de la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según ha dictaminado el órgano, esta viuda tiene que devolver casi 6.900 euros a la Seguridad Social por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La situación se pone interesante cuando nos paramos a analizar el caso: ella mismo advirtió a la administración el cambio de su situación económica. Hasta cierto momento, cobraba únicamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) , pero con la muerte de su marido, también recibió una pensión de viudedad.

En ese instante, la condenada se puso en contacto con la Seguridad Social y le explicó la situación para que procedieran a los cambios que fuesen necesarios con tal de no incurrir en irregularidad.

Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mantuvo el pago del IMV casi un año después de la comunicación del nuevo ingreso, reclamando la devolución completa del dinero que recibió de más.

Al cobrar la pensión de viudedad, los ingresos de la viudedad superaron el umbral permitido por el INSS para recibir el IMV, de ahí que la interesada hiciese lo que correspondía: comunicarle dicha situación.

La sentencia explica que "la viuda presentó escrito ante el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, el CAISS, indicado que habían cambiado sus condiciones económicas, por si estos tenían que dejar de abonarle el IMV".

Los retrasos en la administración provocaron que el INSS no retirase el IMV hasta diciembre de 2021, un año después del cambio de situación.

El debate está sobre la mesa y muchos ciudadanos se cuestionan si la mujer debe devolver el dinero que ha recibido durante esos meses, cuando ella ya comunicó la situación al órgano correspondiente para prescindir de ese ingreso.