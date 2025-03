Vito Quiles revela que su expareja le dejó por ir a Barcelona

Vito Zoppellari Quiles está dando mucho de qué hablar. El actual jefe de prensa del polémico influencer y líder de la formación política 'Se Acabó La Fiesta', Alvise Pérez, ha vuelto a ser noticia tras asistir al podcast que realiza Javi Oliveira y Frank Cuesta para la plataforma de YouTube.

El periodista ilicitano ha estado presente a través de una videollamada en el podcast de Javi Oliveira para mantener una conversación con él y el herpetólogo que ha consistido en tratar distintos temas, entre ellos ha desvelado el surrealista motivo por el que le dejó su pareja.

Durante la entrevista, que cuenta con más de 50 mil visitas en YouTube, Quiles comenta una situación que vivió con su pareja. Sin embargo, ahora ya no están juntos por la decisión que tomó.

"Cuando me eché novia, que yo estaba encantado de la vida. Un día estaba en la cama con ella en el pijama, un domingo por la tarde, y me llama Daniel Esteve, líder de la empresa Desokupa", empieza diciendo.

Esteve llamó de urgencia al periodista ilicitano para pedirle un favor: "Me dice que 'me voy a desocupar los edificios en la Bonanova. Quiero que vengas a grabar esto y tal'".

Además, el líder de Desokupa le aseguró que no le iba a dar a ningún medio de comunicación ninguna entrevista, sino que toda la exclusividad iba a ir para él y todos sus seguidores: "No se lo voy a dar a ningún medio oficial. Te lo voy a dar a ti".

Quiles reconoce que "en esos momentos no se hablaba de otra cosa". Después de finalizar la llamada, decidió acudir al rescate y se lo comunicó a su pareja que se iba en una hora a Barcelona. "Claro, y me dijo, te dejo", desvela. Sin embargo, Quiles no se arrepiente de la decisión: "Pero es que era lo que a mí me apetecía hacer".

En ese instante, había una lucha continua para intentar desalojar las dos casas okupas de la Bonanova, El Kubo y La Ruïna. Después de mucho esfuerzo, los Mossos d'Esquadra desalojaron a los okupas de estos dos edificios.