Vito Quiles reacciona a la mención del ministro Óscar López: "No pueden parar de llorar"

Vito Quiles se ha convertido con el paso del tiempo en una de las figuras más polémicas del periodismo político en los últimos años a causa de sus intervenciones en el panorama nacional.

Tanto es así que muchos representantes del gobierno han tenido que responder ante sus acusaciones y, precisamente, el último de ellos ha sido Óscar López.

Y es que el Ministro de Transformación Digital y de la Función Pública lanzó un mensaje claro y contuntende al periodista tras los últimos datos extraídos en relación al 'Bulo de Altafar'.

Óscar López, ministro de Transformación Digital. / EP

"Cuando se tiene como referente de la prensa libre a Vito Quiles, está todo dicho", señalaba el Ministro en unas declaracionres recogidas en el último programa de 'Malas Lenguas'.

Algo que surge tras los audios filtrados de Vito Quiles y Alvise en relación a ese suceso en el que ambos comentaron que el ayuntamiento de Alfafar tomó la decisión de desechar ropa útil tras la Dana de Valencia, cosa que fue desmentida hace unos días.

Por otro lado, Óscar López recalcaba su mensaje hacia Vito Quiles resaltando el papel de otros periodistas ante lo sucedido: "Hay profesionales como la copa de un pino que han contado la verdad. Otra vez".

Por otro lado, Vito Quiles lanzaba una publicación a través de su cuenta de ¨X¨ en la que respondía al programa de Malas Lenguas con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

"No pueden parar de llorar. Algo hacemos bien", son las palabras que el periodista utilizaba para defenderse de las últimas declaraciones de Óscar López.