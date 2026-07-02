Vito Quiles se planta tras la orden de detención y desafía a Pedro Sánchez: "Que sigan buscando"

Vito Quiles ha roto su silencio después de que el miércoles un juez dictara una orden de detención contra él. La Policía intentó localizar al periodista, incluso desplazándose hasta su puesto de trabajo, aunque no consiguió encontrarle.

Por ahora se desconocen los motivos por los que se ha acordado la medida y el periodista asegura que no ha recibido una notificación oficial: "La policía está buscándome para detenerme y nadie sabe por qué. No nos han comunicado nada, ni a mí, ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar".

Quiles explica que lo único que sabe es que han ido a buscarle a su trabajo, a su casa y que están trabajando para encontrarle: "Están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo".

Tras esto, el activista carga con dureza contra el Gobierno y asegura que todo es por su trabajo como periodista: "¿Es normal que en una democracia consolidada la policía vaya a la casa y a los puestos de trabajo de los periodistas simplemente porque son incómodos al Gobierno y porque molestan a Pedro Sánchez? Es absolutamente incomprensible como en un país en el que la mujer del presidente del Gobierno planta al juez Peinado que la está investigando".

Vito Quiles insiste en que la situación que está viviendo no es casual: "Se dedican a perseguirme a mí por hacerles preguntas a todos aquellos que están atravesando procedimientos de corrupción y que están sentados en el banquillo. Y creo que el motivo es ese".

También asegura que todo comenzó después de preguntar a Begoña Gómez durante uno de sus actos públicos: "Desde que pregunté a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mí y no han parado hasta intentar arrestarme".

Quiles cree que el objetivo es que se difundan imágenes de su detención: "Eso es lo que quiere el Gobierno, la foto de mi arresto. Evidentemente, no se la vamos a dar".

Noticias relacionadas

El vídeo termina con un último mensaje dirigido a quienes intentan localizarle: "Que sigan buscando que no me voy a entregar. Mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así".