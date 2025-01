Vito Quiles aborda a Gabriel Rufián tras llamar 'nazi' a Elon Musk: "Siempre arriba, como la bandera de España"

La toma de posesión de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos dejó momentos curiosos. Sin embargo, una escena protagonizada por Elon Musk ha causado furor en todo el mundo. El multimillonario hizo un gesto parecido al saludo nazi que está dando mucho de qué hablar.

Tras esto, el político Gabriel Rufián publicó un 'tweet' en X citando un vídeo en el que el empresario lleva a cabo la acción. "O está pidiendo un taxi o es un nazi de mierda. Lo que viene…", escribió. Por eso, Vito Quiles le ha preguntado en los aledaños del Congreso de los Diputados si seguirá pagando la suscripción a dicha red social, puesto que Elon Musk es el dueño de X.

El vídeo publicado por Vito Quiles muestra un tono relajado y distendido entre ambos. Rufián le dice que suba un poco el teléfono móvil para tener un mejor encuadre, a lo que Quiles responde. "Siempre arriba, como la bandera de España".

El político se ha reído con esa respuesta, y se ha ido por las ramas cuando Vito Quiles le ha preguntado si seguiría pagando la suscripción de X después de llamar 'nazi' a Elon Musk. "¿Tú te has enterado de la buena nueva? Se lo dije a tu compañero el otro día, pero no me hizo mucho caso. Es un tema que te interesa muchísimo", ha dicho.

"Cuando hablas de nazis te escucho porque siempre escucho a los profesionales", prosigue Rufián. "Yo también cuando usted habla de golpe de Estado", le ha respondido Quiles. El dirigente de ERC, finalmente, revela que la buena nueva es que tiene chándal nuevo.

Vito Quiles le ha contestado que él tiene "micrófono nuevo", aludiendo al 'incidente' de hace unos días en el que Antonio Maestre le lanzó el micrófono al suelo.