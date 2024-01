Lo nunca visto en 'First Dates': estos solteros terminan la cita con un masaje de pies

Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. 'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Moisés tiene 63 años y viene de Ciudad Real. Tiene 63 años fue promotor artístico pero su carrera laboral terminó y ya está jubilado. En el amor, no le ha ido demasiado bien, se divorció hace 22 años y solo ha tenido relaciones esporádicas "casi siempre me voy a enamorar de quién de mí no se enamora”. Desde la pandemia, le ha dado por escribir poesías y quiere una mujer que le haga de musa.

A cenar con él, ha llegado Gladys Prince, actriz, directora y asesora teatral. Al verla Moisés se ha quitado el sombrero y le ha encantado desde el primer momento. A Gladys le ha sorprendido saber que su cita era un poeta y no ha dudado en comenzar la cita recitándole “Verde que te quiero verde…”.

Durante la cena ambos han conectado, han descubierto que los dos venían del mundo del arte y se han sorpredido de todas las cosas en común que tenían. Moisés, es un caballero de época, se ha sorprendido cuando ha sabido que su cita tenía 60 años porque "no le hubiera echado más de 40".

Moisés tiene dos hijos hijos pero lleva 22 años divorciado y viviendo solo, ella también vive sola pero le ha dicho que está: "en el momento más bonito" para compartir.

En el Rasca del Amor, los dos se han dado cuenta de que también encajaban en el terreno del tema sexual, y han descubierto que tenían un fetiche en común los pies, y que si quería se lo demostraba allí mismo.

En la decisión final, Moisés le ha recitado un poema de amor y los dos han tenido claro que seguirse conociendo, pero con masaje de pies incluido.