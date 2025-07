El viral vídeo del alcalde de Ourense y su concejala bañándose en unas termas

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, fundó su propio partido DO (Democracia Ourensana) y es alcalde de dicho municipio desde el año 2019. Pero a pesar de llevar varios años en el cargo, ha protagonizado un buen montón de polémicas desde entonces, que van desde escándalos hasta denuncias judiciales. Sin duda, es un político que ha logrado llamar mucho la atención en todos estos años, teniendo un estilo que no deja indiferente a nadie.

Ahora, en pleno 2025, ha vuelto a protagonizar un vídeo que él mismo ha grabado que se ha hecho viral donde aparece en bañador junto a la concejala de festejos de Ourense Noa Ruoco, también en bañador. Se encuentran en las Termas do Muiño, donde hay un cartel que dice que "La Xunta de Galicia recomienda no bañarse" en dichas termas. Tras mostrar el cartel, el alcalde empieza a hablar.

Comienza diciendo lo siguiente, después de colocarse el micrófono en el pecho: "Estoy aquí con Noa Rouco... Sería muy largo explicar toda esta normativa, ya lo verán ustedes por nuestras redes sociales de cual es la situación de las Termas do Muiño. El caso es que la Xunta de Galicia recomienda no bañarse. Como si volvieramos 50 ó 60 años hacia atrás con aquello de Palomares con Fraga Iribarne que se bañó para demostrar que no había radioactividad, aquí la concejala Noa Rouco y un servidor nos vamos a dar un baño en las Termas do Muiño".

Y efectivamente, se ve en el vídeo cómo ambos se meten en las termas a bañarse. "Paraíso natural, incomparable en el mundo. Háganme caso, háganme caso" repite Pérez Jácome mientras se baña junto a Noa Ruoco, que apenas habla durante todo el vídeo y quien ha aparecido junto al alcalde en otros vídeos promocionales de festejos del municipio.