La viral respuesta de Pedro Sánchez a 'La Revuelta' tras la broma de Broncano

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

En el programa de ayer, 'La Revuelta' tuvo como invitado al excocinero José Roca, que estuvo durante 46 años cocinando en el Palacio de la Moncloa. De hecho, este reputado chef ha cocinado para todos los presidentes del Gobierno de España, debido a que entró durante el mandato de Adolfo Suárez.

Sin embargo, empezó en 1978 como friegaplatos, pero en los últimos 11 años acabó siendo el jefe de cocina. Hace poco, recibió la Medalla de Carlos III por todo el trabajo realizado en el Palacio de La Moncloa.

Solo al entrar al Teatro Príncipe Gran Vía anunció que "estoy jubilado desde hace tres meses". Al instante, Broncano se interesó por conocer su historia, pues debe estar llena de anécdotas sobre los presidentes que han liderado el país durante tantos años.

Durante la entrevista, el presentador jiennense no perdió la oportunidad de preguntarle sobre lo que comía Mariano Rajoy, expresidente de España y expolítico del Partido Popular: "¿Cómo pedía los kiwis Mariano? Como gran seguidor de Rajoy, él ha dicho alguna vez que siempre desayunaba kiwis". El cocinero contestó que "nosotros, si ponemos fruta, la solemos dejar preparada. Los kiwis en rodajas".

Asimismo, Broncano señaló que "me pega que Rajoy cenase siempre unos sanjacobos, de gustos básicos". No obstante, estaba muy equivocado, ya que Roca desveló que "no, no tenía gustos básicos. A Rajoy le encantaba la comida gallega y en la comida gallega tienen unos productos maravillosos".

También, el presentador de 'La Revuelta' preguntó quién era la persona más exigente a la hora de comer carne, pero el chef no se mojó. Sin embargo, reconoció que "la carne más roja, más cruda. Es que no sé, pero al presidente de ahora le gusta al punto". Después de escuchar esta declaración, Broncano bromeó diciendo: "Es que claro, al perro poco hecha, por supuesto".

Qué bien me conoces, José.



¡Disfruta de tu jubilación más que merecida! https://t.co/MjSVilG9Xm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 19, 2025

Sin embargo, pocas personas se esperaban que Pedro Sánchez contestase a 'La Revuelta'. Y así lo hizo con un tuit que ya se ha hecho viral en redes sociales: "Qué bien me conoces, José. ¡Disfruta de tu jubilación más que merecida!".