Violeta Mangriñán, influencer, recibe amenazas de muerte tras su 'burla' hacia el Ramadán: "Voy a contratar seguridad privada"

Violeta Mangriñán, una personalidad de internet, se encuentra bajo varias amenazas tras lo sucedido con una republicación en sus redes sociales. La influencer valenciana compartió una polémica publicación sobre el Ramadán, y los comentarios al respecto son traspasando todo tipo de límite.

El 17 de febrero arrancó el Ramadán, un mes muy importante para el islam. Más allá de la abstinencia de comida y bebida durante las horas de luz, el Ramadán representa un mes de disciplina espiritual, comunidad y renovación interior. Se trata de uno de los cinco pilares del islam y se celebra durante el noveno mes del calendario islámico. Es decir, cada año cambia en torno al mes lunar y su duración es de veintinueve a treinta días, a partir de la luna creciente hasta la próxima luna crecient (el año pasado, se celebró durante el mes de marzo. Cada año se retrasa un mes).

El lío con Violeta

Pero el orígen del problema no está en una tradición histórica, sino en quién piensan mal de ella. Se trata de lo que le ocurrió a Violeta Mangriñán, que 'felicitó' (repost) a sus seguidores musulmanes de una manera un tanto peculiar... y polémica. Republicó un TikTok de un usuario que mostraba varias cervezas y jamón (tienen prohibida su consumición, no por Ramadán sino por religión).

A la influencer la acusan de racista, por lo que ha tenido que salir a pedir perdón públicamente a sus seguidores. Hay que tener en cuenta que dispone de 2.4 millones en Instagram, por lo que su influencia pública es considerable.

Las acusaciones en su contra fueron desde señalamientos de “racista” hasta reproches por “falta de sensibilidad cultural”. La tensión en redes sociales fue aumentando y los comentarios se volvieron más duros. Ante la polémica, Mangriñán decidió publicar un comunicado de disculpa en el que aseguró: “No tengo nada en contra de los musulmanes ni de su religión, respeto todas las creencias”, escribía. También añadió que se disculpaba “por si alguien se ha sentido ofendido”, y señaló que había respondido de manera privada a quienes le escribieron reclamando respeto con un tono respetuoso.

La influencer también denunció que la ola de críticas continuó pese a sus disculpas, llegando a mostrar en redes algunos mensajes violentos que recibió, muchos de ellos deseando su muerte. “Ensañarse conmigo no es suficiente, también lo hacen con mis hijas, mi familia y mi negocio”, afirmó, añadiendo que las amenazas y campañas de reseñas negativas hacia su empresa ya fueron reportadas a la policía.

“Estoy viendo la oleada de malas reseñas hacia mi empresa (la que tiene de la bebida de matcha, 'Maison Matcha') y las amenazas con ir a destrozar los locales, por supuesto ya lo he puesto en conocimiento de la policía local de las zonas en las que se encuentran los locales”, terminó.