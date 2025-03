Violeta Mangriñán explota contra Supervivientes y su presentador: "Me indignó muchísimo"

Concursar en "Supervivientes" no es que sea algo precisamente fácil. Habrá quienes lo valore más o lo valore menos, pero desde luego que la ahora influencer, youtuber y podcaster Violeta Mangriñán no obtuvo una grata experiencia de su paso por Honduras.

Aunque ahora diga que le encantaría volver una y mil veces a la isla, recuerda que lo pasó bastante mal allí, y de hecho algo del presentador le indignó muchísimo.

Recientemente, Violeta ha abierto un podcast donde en el primer programa ella misma ha sido la invitada y ha explicado algunas anécdotas no sólo de su vida personal, sino también de su paso por el programa de Telecinco. Y si bien recalcó muchas de las cosas buenas que le dio la experiencia, tampoco escatima en contar lo que no fue tan bueno.

"Me acuerdo que un día Jordi González dio a entender que yo me estaba haciendo la enferma para abandonar. Y yo decía ‘¿pero por qué están dando a entender eso si yo me quiero quedar aquí? Si está el tío que me mola aquí, yo no me quiero ir a ningún lado’. Yo estaba encantada de estar allí" comentó en el mencionado podcast.

"Es verdad que me daban cólicos biliares que, imagínate lo que es un cólico en la habitación de tu casa o con el ambulatorio a dos pasos, imagínate lo que es estar allí. Que, encima, me daban ibuprofeno con el estómago vacío cuando me estaban dando cólicos" continuó.

Para concluir, señaló que "me encontraba muy mal, pero no me quería ir. Me acuerdo que me indigno muchísimo que el presentador y se estuviera ahí como hablando en plató, que era una estrategia mía para abandonar, ¿quién quiere abandonar? Haberme preguntado directamente ¿quieres abandonar? Si yo no quería abandonar, no sé por qué se dio a entender eso…".

Sin ir más lejos, ella fue obligada a abandonar el programa por problemas médicos (una bajada de tensión), además de haber sufrido durante la realización del mismo un problema de vesícula y deshidratación.