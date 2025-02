"Eran violentos": una testigo del 'Caso Torbe' desvela detalles de las relaciones no consentidas con futbolistas

En el año 2016, el 'Caso Torbe' se convirtió en todo un escándalo. El productor porno Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe, fue acusado de agresión sexual y de corrupción de menores por grabar y distribuir vídeos pornográficos infantiles, además de otros cargos.

El pasado jueves, la Policía Nacional lo detuvo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras la denuncia de una joven por una presunta agresión sexual. Al día siguiente se procedió al registro de su domicilio y el sábado, Torbe pasó a disposición judicial.

Hace un mes, la primera testigo protegida del caso, Aris, rompió su silencio en 'Código 10'. En el año 2018, la supuesta pareja del productor estuvo sometida a sexo sin su consentimiento, y durante 6 meses estuvo encerrada en un cuarto en el que grababa escenas sin su aprobación y tenía que estar 24 horas activa a través de una webcam.

La mujer declaró que tuvo encuentros con diferentes futbolistas de Primera División y que no es la única, ya que hay varias chicas que tuvieron los mismos problemas que ella con los jugadores: "Yo estoy aquí en mi nombre y en el de todas las víctimas, y pido que si pueden salir y poner la voz, que salgan".

Aunque no reveló las identidades de los futbolistas, Aris dio algunos detalles y comentó que en estas citas la golpeaban: "Eran violentos porque les gusta el sexo fuerte. Lo que buscan es un sexo que no tienen en sus casas, buscan otro tipo de mujer con la que puedan hacer cualquier cosa fuera de lo normal (...) Les da igual. Les excita estar con una mujer que pueden hacer lo que le dé la gana, sin tener sentimientos".

La testigo desveló que durante los encuentros no utilizaban preservativos y que la trataban como a un objeto: "En ningún momento me preguntaron. Tampoco tuvieron ninguna palabra de cariño, ni se despedían".

Aris explicó que las mujeres no sabían con quiénes se iban a encontrar en las citas, simplemente Torbe les decía que iban a un encuentro con personas conocidas, que no podían grabar, que no podían decir nada y que les amenazaba con sus familias y seres queridos: "No sé cuanto pagaron a Torbe, pero sé que un futbolista de Primera División fue el que organizó todo el encuentro y se lo pagó a sus compañeros", reveló.