Es el vino más caro del mundo y se ha convertido en el rey de las subastas: ¿cuánto pagan por él?

Todos podemos hacernos una idea de que hay variedades de vino muy caras... pero, seguramente, la mayoría no son del todo conscientes de lo que un especialista puede llegar a pagar por una variedad realmente especial en una subasta. Y es el caso del Pinot Noir.

Los vinos Pinot Noir y sus precios en subasta

El Pinot Noir es la cepa emblema de Borgoña y, según los especialistas, es una de las más deseadas del mundo... y, a tenor de lo que se suele pagar por ellos en algunas subastas, podemos hacernos una pequeña idea de por qué puede resultar una variedad tan especial.

Los que son considerados los mejores vinos de Pinot Noir, como pueden ser los Premiers Crus, siempre figuran entre los vinos más caros del mundo. Para que te hagas una idea, en 2018 se subastó una botella Domaine de la Romanée Conti 1945 por 558.000 dólares.

Pero no sólo los Pinot Noir más exclusivos como este están teniendo un auge brutal entre los especialistas, ya que su escasa oferta ha provocado que, en estos últimos años, hasta los más "básicos" hayan incrementado su precio de forma muy notoria en los últimos años.

¿Por qué es un vino tan especial?

Lo que hace único a estos Pinot Noir es su dificultad para ser cultivada y vinificada. Las condiciones para poder realizarlo necesitan ser óptimas tanto en lo que se refiere al clima como al suelo, amén de tener que tener un especial cuidado en bodega y la necesidad de contar con unas manos expertas para poder sacar su máximo partido.

Además, sólo se cultiva en algunas partes del mundo, aunque una buena parte de estas variedades se encuentran a precios más o menos comedidos y accesibles para casi todos los públicos. Sin embargo, siempre encontramos alguna variedad como esta de 2018 por la que los expertos se vuelven locos.

Así que si alguna vez te encuentras con la posibilidad de probar (o comprar, quizás) un Pinot Noir, debes saber que se trata de uno de los vinos más exclusivos y lujosos del mundo, como sus precios atestiguan.