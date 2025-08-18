El vinagre de manzana será tu aliado para combatir las canas en verano

Las canas son algo que preocupa a mucha gente que prefiere ocultarlas para así no tener otra señal de envejecimiento más. Para ello, a menudo se recurren a tintes, pero estos no dejan de ser químicos que pueden ser ligeramente nocivos para tu cuero cabelludo.

Debido a esto, mucha gente busca alternativas más naturales, y una de las mejores consiste en usar vinagre de manzana, algo totalmente natural y que ayuda mucho al pelo.

Según un artículo publicado por Business Insider, este ingrediente es muy útil ya que ayuda a atenuar el tono plateado de las canas, potenciar el color natural de tu pelo y, por si fuese poco, revitalizar el cabello sin que sea nocivo para la piel. Eso sí, tienes que ayudarte de romero y hacer una mezcla que es una maravilla.

Según el mencionado artículo, debes triturar diez ramas secas de romero y mezclarlas con 1/4 de taza de aceite de oliva caliente junto a cinco gotas de esencia de romero. Eso lo aplicas ya enfriado sobre tu pelo (debe estar seco) y dejarlo durante 45 minutos.

Tras ello, acláralo habiéndotelo lavado con tu champú habitual. Después de eso, ya puedes aplicar el vinagre de manzana en las zonas con canas.

Otra receta con vinagre que puedes usar para las canas, según @serzen_mx, consiste en “una cucharada de aloe vera, una de vinagre de manzana, una de miel, un huevo y dos cucharadas de aceite de coco”, mezcla que va aplicada desde las raíces hasta las puntas en tu cabello seco, y mejorará mucho el color de tus canas.