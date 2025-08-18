Suscripción

sport

Directos

BELLEZA

El vinagre de manzana será tu aliado para combatir las canas en verano

Este alimento ayuda a disimular las canas sin dañar el cuero cabelludo

&quot;Smokey Hair&quot;: El tinte que borra las canas y rejuvenece hasta 10 años a las mujeres de más de 50

"Smokey Hair": El tinte que borra las canas y rejuvenece hasta 10 años a las mujeres de más de 50

Claudio Torres

Las canas son algo que preocupa a mucha gente que prefiere ocultarlas para así no tener otra señal de envejecimiento más. Para ello, a menudo se recurren a tintes, pero estos no dejan de ser químicos que pueden ser ligeramente nocivos para tu cuero cabelludo.

Debido a esto, mucha gente busca alternativas más naturales, y una de las mejores consiste en usar vinagre de manzana, algo totalmente natural y que ayuda mucho al pelo.

Según un artículo publicado por Business Insider, este ingrediente es muy útil ya que ayuda a atenuar el tono plateado de las canas, potenciar el color natural de tu pelo y, por si fuese poco, revitalizar el cabello sin que sea nocivo para la piel. Eso sí, tienes que ayudarte de romero y hacer una mezcla que es una maravilla.

Según el mencionado artículo, debes triturar diez ramas secas de romero y mezclarlas con 1/4 de taza de aceite de oliva caliente junto a cinco gotas de esencia de romero. Eso lo aplicas ya enfriado sobre tu pelo (debe estar seco) y dejarlo durante 45 minutos.

Tras ello, acláralo habiéndotelo lavado con tu champú habitual. Después de eso, ya puedes aplicar el vinagre de manzana en las zonas con canas.

Otra receta con vinagre que puedes usar para las canas, según @serzen_mx, consiste en “una cucharada de aloe vera, una de vinagre de manzana, una de miel, un huevo y dos cucharadas de aceite de coco”, mezcla que va aplicada desde las raíces hasta las puntas en tu cabello seco, y mejorará mucho el color de tus canas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar
  2. Jude Bellingham se gasta 32 millones: Así son las dos mansiones que ha comprado en esta exclusiva zona de Madrid
  3. Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
  4. El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
  5. Piqué y Shakira venden la primera de sus tres casas en Esplugues de Llobregat: Ya solo quedan dos más
  6. Un joven australiano funda un nuevo micropaís en Europa: Así es la República Libre de Verdis
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación y la crianza de hijos: 'Hay complementos económicos y bonificaciones
  8. Un famoso artista catalán es expulsado de un taxi tras exigir que le hablaran en castellano

Atención a los coches que pueden perder su etiqueta de la DGT a partir de 2026

Atención a los coches que pueden perder su etiqueta de la DGT a partir de 2026

"La moda de no aplicarse fotoprotector puede derivar en lesiones graves"

"La moda de no aplicarse fotoprotector puede derivar en lesiones graves"

César Pop, integrante de Leiva: "La vida del músico es dura"

César Pop, integrante de Leiva: "La vida del músico es dura"

El covid repunta con las interacciones del verano: las ventas de test en farmacia aumentan el 125% desde mayo

El covid repunta con las interacciones del verano: las ventas de test en farmacia aumentan el 125% desde mayo

Dentro del 'búnker' de los notarios españoles: así se custodian 25.000 millones de datos confidenciales de ciudadanos y empresas

Dentro del 'búnker' de los notarios españoles: así se custodian 25.000 millones de datos confidenciales de ciudadanos y empresas

El vinagre de manzana será tu aliado para combatir las canas en verano

El vinagre de manzana será tu aliado para combatir las canas en verano

Podrías estar cometiendo estos errores con tu aire acondicionado sin saberlo

Podrías estar cometiendo estos errores con tu aire acondicionado sin saberlo

Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico

Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico