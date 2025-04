Qué es la 'vigilia' y por qué no se puede comer carne en Semana Santa

Es muy probable que conozcas a alguien que no come carne en Semana Santa. ¿Nunca te has preguntado de donde viene esta tradición? Conocida como 'vigilia' en amplias zonas de España, procede de una normativa de la Iglesia Católica que ha evolucionado con el paso de los siglos y que sobre todo personas mayores siguen manteniendo a día de hoy.

En efecto, hay muchas personas que el único momento del año en el que prescinden de la carne (y de la carne roja) en Semana Santa y te vamos a explicar de dónde proviene este origen.

Qué es la 'vigilia' en Semana Santa

La Iglesia Católica, en su momento, estableció una normativa muy estricta que incentivaba la práctica del ayuno como signo de penitencia y purificación, algo relacionado con otras muchas religiones.

Figuras como Moisés, Jesús y otras tantas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ayunaban por cuestiones de lo más diversas, y por ello, la Iglesia Católica adoptó esta tradición en dos días específicos del año:

Miércoles de Ceniza por ser el comienzo de la Cuaresma.

por ser el comienzo de la Cuaresma. Viernes Santo, para recordar la muerte de Jesucristo.

Hoy en día no se realiza ayuno completo como tal, pero sí se aprovecha para prescindir del consumo de carne tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, al menos en países como España. En otros territorios, solo se practica este ayuno carnal el Viernes Santo.

Fue en los años 60 cuando la prohibición de comer carne se acabó flexibilizando y cayendo en desuso, pero las personas mayores siguen practicando este rito como fidelidad a Jesucristo.

En cualquier caso, queda en la decisión de cada uno comer o no comer carne, aún siendo muy tradicional en Semana Santa degustar postres típicos como las torrijas y platos como el potaje de garbanzos o el bacalao frito.