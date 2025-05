Viggo Mortensen reflexiona sobre los ataques por defender el referéndum en Catalunya: "Se sigue diciendo que soy un mamarracho"

El actor Viggo Mortensen siempre se ha caracterizado por no cortarse al hablar sobre diferentes temas de actualidad. Aunque el suflé del 'Procès' independentista catalán se ha rebajado mucho en los últimos años, fue EL tema del día a día durante el segundo lustro de la década del 2010, sobre todo en Catalunya.

En ese momento, el intérprete expresó su deseo de que el pueblo catalán tuviera al menos la opción de expresar su opinión al respecto de la independencia en el famoso referéndum que dejo imágenes totalmente anacrónicas, más propias de la época de los 'grises' persiguiendo manifestantes durante el franquismo.

"Me preguntaron si creía que la gente tenía derecho a opinar y a votar, y respondí que sí", ha recordado ahora en su última entrevista con los medios, en 'El País Semanal'.

'Aragorn' ha comentado en el pasado que no es tanto un interés por la independencia de Catalunya lo que le motivó a opinar así, sino su interés por la cultura catalana, pese a vivir en Madrid. De hecho, en otra entrevista con el Diari ARA, en 2020, aseguraba que formaba parte de Òmnium Cultural, una entidad que vela por la promoción del catalanismo.

"Se fundó para reforzar, profundizar y enseñar exactamente lo que a mí me interesa: la cultura, la historia y la lengua catalanas. Quien quiera pensar que lo hago porque tengo una posición política… Y no digo que no la tenga, pero hay más razones y para mí lo más importante era aprender", reconocía entonces.

Ahora explica que se le sigue considerando un desertor y muchos no le perdonan su postura en este 'conflicto': "Se sigue diciendo que fui un traidor, que no sé nada, que soy un mamarracho, que soy argentino", comenta.

También añade que las desconsideraciones no le alejan de su interés por "la diversidad cultural de cualquier país, la variedad de culturas, lenguajes y opiniones".

Finalmente, ha mencionado que no solo recibió desconsideraciones él, sino que todo se trasladó incluso a sus allegados: "Salieron cosas muy feas sobre mi novia y su familia". Sin embargo, se mantiene firme en sus ideales y defiende la libertad de defender lo que cada uno crea conveniente: "Yo admiro a quienes no se enjaulan por voluntad propia en presiones ideológicas", comenta.