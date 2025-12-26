Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

'¡De viernes!' suelta la bomba con los seis invitados para su especial navideño

El programa '¡De viernes!' de Telecinco contará con seis invitados de excepción para el programa navideño del 26 de diciembre.

Álex Pareja

Álex Pareja

El programa '¡De viernes!' de Telecinco ha confirmado cuáles son sus seis invitados para el especial navideño del viernes 26 de diciembre, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, en un intento por recuperar audiencia aprovechando que su máximo rival, 'La voz', ya ha finalizad su emisión.

A remontar con estos seis invitados

Tras el bajo registro del 9,5% de share en el programa de la semana pasada, '¡De viernes!' busca remontar en auadiencia y lo hace con un cartel de seis figuras que prometen confesiones impactantes y retornos inesperados. Estos son los nombres confirmados.

Olga Moreno abrirá el programa navideño de '¡De viernes!' aclarando los rumores de crisis con Agustín Etienne, después de su emotivo llanto en 'El Tiempo Justo'. Responderá si se trata de un simple rifirrafe o de una separación definitiva, encarará las pullas de compañeros y evocará el recuerdo de su madre, aún muy presente en su vida.

Anita Williams desgranará las razones reales de su ruptura con Montoya, evaluará si hay vuelta atrás y expondrá sus batallas pendientes de 'La Isla de las Tentaciones', junto a detalles sobre su salud en un año que ha resultado bastante complicado.

El mítico dúo Los del Río, Antonio Romero y Rafael Ruiz, celebrará seis décadas de música con anécdotas de 'La Macarena', el hit global que rompió moldes, repasando sus humildes orígenes y aventuras con Lola Flores, Julio Iglesias, Tita Cervera o el rey emérito Juan Carlos.

David y Olga, hijos de Blanca Fernández Ochoa, compartirán el dolor de los seis años desde la tragedia: los 11 días de búsqueda, el mazazo de la noticia y el duelo vivido, lanzando un mensaje por la salud mental y el apoyo a atletas olvidados tras su retiro.

Sin parón navideño de por medio, esto es lo que nos encontraremos en la edición especial de '¡De viernes!' de este 26 de diciembre: Olga Moreno, Anita Williams, Los del Río y los hijos de Blanca Fernández Ochoa.

