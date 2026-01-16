'¡De Viernes!': Rocío Flores vuelve al programa para aclararlo todo

'¡De Viernes!' confió el pasado viernes 9 de enero en Rocío Flores para levantar unas audiencias cada vez más bajas. Y aunque no funcionó del todo mal, el programa se quedó muy por debajo de lo esperado pese a que la joven habló sin tapujos acerca de lo vivido con su madre, Rocío Carrasco.

Después de este 'scoop', esa entrevista grabada que se fue comentando en directo en el programa, este viernes 16 de enero '¡De Viernes!' recibe en directo a Rocío Flores para seguir profundizando en uno de los temas más polémicos de los últimos años: las consecuencias de la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

En esta ocasión, Rocío Flores sí que estará abierta a las preguntas de los periodistas y colaboradores habituales, con la única duda de si habrá algún vetado, como Terelu Campos, conocida amiga de su madre Rocío Carrasco.

Rocío Flores confesó por qué se distanció de Rocío Carrasco

"Rocío Carrasco y su hija, que en ese momento tiene 15 años, desayunan en su casa. Una discusión por una nectarina desencadena una verdadera batalla campal", así presentó Santi Acosta el vídeo de una noticia que lo cambió todo entre madre e hija.

Un episodio que Rocío Carrasco desveló en su docuserie años atrás y sobre el que ahora se pronuncia la otra parte: "para mí ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Era una cosa tan íntima, tan privada, no sabría ni decirte la magnitud. Y si a eso le sumas que es tu propia madre, imagínate. Era como si te apuñalaran por dos, es lo más duro que he vivido".

Rocío Flores no comprende la razón por la que su madre contó lo ocurrido, que terminó en los juzgados: "si mi madre hubiera querido protegerme, no lo hubiera contado. La manera de protegerme era no hacerlo (el documental)". Una hija muy dolida por la forma en la que su madre le expuso públicamente.