'¡De viernes!': Kiko Jiménez reaparece en Telecinco tras varios meses ausente

Kiko Jiménez se sienta en el plató de '¡De viernes!' esta semana

Kiko Jiménez echa un pulso a Telecinco que acaba en amenaza: &quot;A ver si te van a vetar&quot;

Kiko Jiménez echa un pulso a Telecinco que acaba en amenaza: "A ver si te van a vetar" / Telecinco

David Cruz

David Cruz

Durante años, Kiko Jiménez fue uno de los rostros más populares de Telecinco junto a su pareja Sofía Suescun, pero sus últimos ataques a programas del corazón y especialmente a 'Fiesta' le han alejado temporalmente de Mediaset. Es por ello que sorprende que sea el invitado estelar de '¡De viernes!' esta semana.

Tal y como han comentado cuentas en redes sociales como @teletuits, Kiko Jiménez reaparece en Telecinco este viernes 23 de enero tras varios meses ausente en el plató de '¡De viernes!'. Y lo hará con una entrevista muy esperada en la que no dejará títere con cabeza conociendo cómo se desenvuelve en televisión el jiennense.

Las últimas polémicas de Kiko Jiménez

La relación que mantiene con la familia política de Sofía Suescun, su pareja, ha sido un foco permanente de polémica: la madre de la joven, Maite Galdeano, ha criticado públicamente tanto a su hija como a Kiko, acusándole de ser una influencia negativa en la familia y generando enfrentameintos mediáticos, muchos de ellos retransmitidos casi en directo en Telecinco.

Además, como viene ocurriendo durante décadas en la mayoría de parejas consolidadas, la prensa del corazón ha publicado rumores de crisis en el seno de la pareja: "citas secretas" de ella con el influencer Juan Faro, posibilidad de infidelidad por ambas partes, la tensión con Maite Galdeano...

En medio del vendabal mediático sobre su vida privada, Kiko también se vio envuelto en polémica por su rechazo a ciertos medios y programas del corazón, especialmente a 'Fiesta', criticando especialmente las coberturas que, según él, agravaban los rumores de crisis en su relación.

Sobre todas estas situaciones se tendrá que pronunciar este viernes Kiko Jiménez en su primera visita a Telecinco después de tantos meses. Una visita en la que se enfrentará a algunos de esos colaboradores que le han criticado abiertamente, tanto en '¡De viernes!' como en otros programas de la casa.

