El viento gana protagonismo en Catalunya: Protección Civil mantiene el plan 'Ventcat' hasta el sábado por la borrasca Goretti

Después de unos días de riguroso frío los termómetros recuperan sus valores habituales en estas fechas, que incluyen temperaturas bajas, pero no tanto como las registradas a principios de semana, aunque muchos municipios catalanes se han despertado todavía con valores relativamente bajos.

Sin embargo, lo que más atención merece este viernes es el viento. De hecho, desde Protección Civil se mantiene el plan 'VENTCAT' hasta el sábado por las rachas de componente oeste que se esperan a lo largo de la jornada y el Meteocat ha activado alertas amarillas y naranjas en gran parte del territorio.

Esta situación es consecuencia de los coletazos de la borrasca Goretti que ha afectado a media Europa, aunque a la península llegará de forma ligera, y que ha dejado una racha de viento de más de 200 km/h cerca del Canal de la Mancha, en Francia.

Por la mañana solamente estará activa en el litoral central e incluso se espera que durante el mediodía pueda incluso aflojar ligeramente. Será por la tarde cuando volverá a coger protagonismo y se extenderá por prácticamente toda Catalunya, a excepción de las comarcas de Girona y las Terres de l'Ebre.

A partir de las 12 horas el Meteocat alerta de la situación sobre todo en las comarcas centrales de la Segarra, la Anoia, el Alt Penedès, el Baix Penedès y el Baix Llobregat, además del Pirineo, en el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà y la Vall d'Aran. Se pueden registrar rachas superiores a los 70 km/h a lo largo del día.

Durante el sábado la situación se repetirá, aunque con menor intensidad, nuevamente en el Pirineo, y la zona central, aunque se espera que amaine con el paso de las horas. De hecho, en estos puntos la situación puede conllevar el levantamiento de nieve y que se produzca el fenómeno del 'torb', por eso las autoridades piden precaución a la hora de hacer actividades al aire libre.

Puede generarse el fenómeno del 'trob' en el Pirineo. / Archivo / Ramón Gabriel

Además, se activará la alerta naranja también por nieve y el plan 'NEUCAT' en fase de prealerta, con posibilidad de gruesos de hasta 10 centímetros a partir de los 900 metros en el extremo noroccidental, incrementando la sensación de frío y que se mantendrá hasta el mediodía del sábado.

Ya de cara al final del día el viento bajará de intensidad, manteniendo la situación de peligro bajo en las zonas más al norte.