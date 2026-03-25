Viento extremo y olas de hasta cuatro metros: el Meteocat pone en alerta a algunas zonas de Catalunya

Hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, Catalunya amanece con tiempo tranquilo, aunque con un protagonista claro: el viento y el fuerte oleaje que afectan especialmente al litoral y a las zonas del sur y nordeste del territorio, que se harán ver por la tarde y permanecerán durante los próximos días.

El Meteocat ha activado avisos naranjas por estado del mar y el viento extremo, una situación que podría provocar algunas incidencias a última hora del día, sobre todo en el Alt Empordà y en las Terres de l’Ebre. Esto es todo lo que podemos esperar para hoy.

Jornada marcada por el viento y el oleaje

Durante la mañana el ambiente será sereno o con algunas nubes altas que se moverán de norte a sur, dejando en general cielos despejados o poco nublados. A lo largo del mediodía surgirán algunas nubes de evolución en el interior del nordeste, mientras que, conforme avance la tarde, aparecerán intervalos de nubes bajas en el Pirineo norte y en puntos del litoral central y prelitoral, donde el cielo podrá quedar bastante tapado al final del día.

La previsión señala que hacia media tarde llegarán precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo, con una cota de nieve que irá descendiendo desde los 1.600 hasta los 800 metros. Incluso podría escaparse algún chubasco aislado en la costa central ya por la noche.

El tiempo en Catalunya el 25 de marzo de 2026 / Meteocat

Las temperaturas experimentarán un ascenso ligero o moderado, especialmente en el interior y el sur del territorio. En cambio, en el litoral norte se mantendrán sin grandes cambios. En las cotas altas pirenaicas, los termómetros bajarán conforme avance el día.

Avisos naranjas en Catalunya

El viento será protagonista desde el mediodía. Comenzará soplando flojo y variable, con brisas costeras matinales, pero hacia la tarde entrará con fuerza el viento del norte y noroeste (tramontana y mestral). En el Alt Empordà y en el sur de Tarragona se esperan rachas muy fuertes, incluso localmente violentas, que podrían superar los 90 km/h en zonas elevadas o expuestas.

Estas ráfagas irán acompañadas de un mar muy alterado: olas que pueden alcanzar entre 3 y 4 metros en amplios sectores del litoral catalán, especialmente en el Empordà y las Terres de l’Ebre, donde el oleaje será de componente norte y oeste, respectivamente.

Estas alertas naranjas permanecerán activas también mañana, aunque se espera que el viernes todo vuelva a la normalidad, con un viento y estado del mar mucho más tranquilo. Hasta entonces, precaución en las zonas más afectadas.