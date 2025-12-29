Ya vienen los Reyes... y también Hacienda: La Agencia Tributaria advierte que los regalos tributan por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Tan solo quedan unos días para que las casas españolas se llenen de regalos en el Día de Reyes y los niños españoles vuelvan a sonreír para cerrar del todo las Fiestas navideñas de este año.

No obstante, quien también estará muy atenta a este día es Hacienda, ya que ha lanzado la advertencia de que los regalos deben tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Lo ha hecho después de tranquilizar a los usuarios de Bizum sobre la alarma creada a partir de la información de que los movimientos a través de la aplicación debían declararse a partir de 2026.

Los reyes llegan a las ciudades españolas el día 5 para celebrar la cabalgata. / ·

Pero para fortuna de los padres con pequeños, no se trata de las típicas bicicletas, ropa o muñecos, sino que la Agencia Tributaria pone la mira en una modalidad de regalo cada vez más habitual en muchos hogares: el dinero.

Así lo confirma el abogado David Jiménez en las redes sociales: "En teoría, aquel que recibe un regalo tiene que tributarlo como donación en el plazo de 30 días", apunta el experto en temas legales.

Un niño abre los regalos de Reyes en un hogar español. / RTVE

Para no alarmar al personal, sin embargo, asegura que no todos los españoles tienen que empezar a temer por la llamada de hacienda, sino que solamente se tendrían en cuenta las cantidades más altas, es decir, que los que reciben los típicos 100 euros de las abuelas o padres pueden respirar tranquilos.

De hecho, el abogado asegura que nunca ha tenido ninguna comprobación de la Agencia Tributaria, por lo que es difícil que el ente público entre de oficio a vigilar si se incurre en algún tipo de delito fiscal, aunque no deja de hacerlo como una excepción, sino por la dificultad de controlar estas cantidades menores.

La teoría explica que ese dinero, al ofrecerse a cambio de nada, se considera una donación, por mucho que sea de un familiar a otro y bajo el contexto de una fecha señalada como pueden ser los Reyes o el cumpleaños.

De hecho, las entidades bancarias están obligadas a avisar cuando se realicen movimientos de cierta cantidad de dinero, concretamente a partir de los 3.000 euros. Cuando se trata de estas cantidades, el banco puede incluso llegar a bloquear la cuenta hasta conocer el origen del dinero, según la legislación contra el blanqueo de capitales.