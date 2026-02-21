Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Skimo JJOOFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeCuadro Copa del ReyEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséDónde ver Copa Rey BaloncestoLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioClasificación Volta AlgarveOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

COLECCIONISMO

Tu vieja máquina de escribir puede ser un tesoro para los coleccionistas: pagan miles de euros

De "trasto" a tesoro por el que puedes ganar mucho dinero. Las viejas máquinas de escribir son muy buscadas por los coleccionistas.

Una máquina de escribir antigua

Una máquina de escribir antigua

Álex Pareja

Álex Pareja

En muchas casas sigue descansando, casi olvidada, una vieja máquina de escribir que fue retirada cuando llegó el ordenador… y que hoy puede convertirse en una de las antigüedades más deseadas por los coleccionistas. Lejos de ser “trastos”, los modelos mecánicos y portátiles de mediados del siglo XX viven una nueva era, impulsada por la nostalgia, la estética vintage y el encanto del ruido de sus teclas.

Un nuevo tesoro

Lo que antes era una herramienta de trabajo cotidiana, hoy es objeto de culto decorativo y de colección. Las más cotizadas suelen ser las fabricadas antes de los años 40, especialmente si todavía funcionan correctamente, conservan todas sus teclas originales y mantienen el esmalte y los logotipos bien visibles.

Los modelos portátiles con maletín, aquellos que viajaban a la universidad o de oficina en oficina, también han ganado protagonismo, porque se integran bien en casas pequeñas y estudios actuales. En general, todas tienen cierto valor, aunque los coleccionistas prefieran algunos modelos.

El valor depende de varias claves: marca, antigüedad, estado y rareza. Firmas históricas como Underwood, Remington, Olivetti o Hispano-Olivetti pueden alcanzar cifras sorprendentes si el ejemplar está en buen estado y no ha sido modificado ni repintado.

Una máquina anterior a 1940, operativa y cuidada, puede venderse por varios cientos de euros, mientras que modelos muy buscados, ediciones de diseño o colores poco habituales (como los tonos pastel de ciertas Olivetti) elevan aún más la cifra.

Los coleccionistas valoran especialmente que las letras de estas máquinas de escribir clásicas no estén gastadas, que el carro se desplace sin problemas y que la cinta, aunque seca, pueda sustituirse sin dañar el mecanismo.

Noticias relacionadas y más

En plataformas de segunda mano y subastas aparecen anuncios de máquinas de escribir antiguas que, tras una sencilla limpieza, se venden rápidamente a compradores de todo el mundo. Algunas se compran para colecciones puras, otras para decorar escritorios, librerías o cafés que buscan un punto retro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: 'Mi sueldo es transparente
  2. Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: 'Censuran todo el rato
  3. Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión
  4. Un exluchador de la UFC noquea a un 'streamer' en directo tras vacilarle: 'No me gusta tu actitud
  5. Las fotos secretas del ex príncipe Andrés: Jugando junto a un niño y una bizarra pelota con un pezón
  6. Juan Dávila se va de la lengua en 'La Revuelta' y Broncano tiene que frenarlo en seco: 'No se puede hablar de eso
  7. Malas noticias para quienes ganan entre 22.000 y 35.000 euros: Hacienda podría darles un susto en la declaración de la Renta
  8. Quién es Eileen Gu: La atleta olímpica china nacida en California, estudiante de física cuántica y modelo

La tortilla de patatas que más alucina (o indigna) está en Madrid: más allá del "con o sin cebolla"

La tortilla de patatas que más alucina (o indigna) está en Madrid: más allá del "con o sin cebolla"

Las últimas palabras de Eric Dane antes de morir: conmovedores mensajes para su familia

Las últimas palabras de Eric Dane antes de morir: conmovedores mensajes para su familia

Tu vieja máquina de escribir puede ser un tesoro para los coleccionistas: pagan miles de euros

Tu vieja máquina de escribir puede ser un tesoro para los coleccionistas: pagan miles de euros

Los cinco mejores hummus que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

Los cinco mejores hummus que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

¿Cuánto cobra un especialista en marketing digital? Sueldo base, bonus y complementos

¿Cuánto cobra un especialista en marketing digital? Sueldo base, bonus y complementos

Sol y temperaturas cercanas a los 20 grados: el Meteocat anticipa un sábado muy agradable en Catalunya

Sol y temperaturas cercanas a los 20 grados: el Meteocat anticipa un sábado muy agradable en Catalunya

Multado con 200 euros por no llevar este dispositivo obligatorio que no es la baliza V16

Multado con 200 euros por no llevar este dispositivo obligatorio que no es la baliza V16

El Xocas responde a Rufián, sobre los impuestos: "Estoy orgulloso de pagar"

El Xocas responde a Rufián, sobre los impuestos: "Estoy orgulloso de pagar"