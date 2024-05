El video viral que demuestra que deberías tener un cerdito como mascota

El fenómeno de los videos para mascotas en internet es una de las tendencias más encantadoras y populares de la era digital. Desde divertidos gatos hasta perros adorables, estos videos tienen una capacidad única para alegrar el día de millones de personas en todo el mundo.

¿Qué es lo que los hace tan irresistibles? La respuesta podría estar en su capacidad para capturar momentos espontáneos y llenos de ternura que se acaban haciendo virales. En un mundo lleno de tensiones y preocupaciones, los videos de mascotas son una vía de escape y una dosis de felicidad para mucha gente.

En este en concreto, un adorable cerdito protagoniza una curiosa explicación de los motivos por los que sería una gran idea tenerlo como mascota. El vídeo que muestra su versión más adorable ha conquistado el corazón de muchos usuarios.

La publicación acumula millones de reproducciones así como sendos me gusta y comentarios. "Quiero uno" o "No me importaría que creciera y me comiera" son algunas de las reacciones de la gente.

Recordemos que en España animales considerados de granja como vacas, ovejas, cabras, cerdos o incluso alpacas pueden tenerse como mascotas, pero hay que notificar a las autoridades que no están destinados a la ganadería.