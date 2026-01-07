Trump ensayó el asalto a la Casa de Maduro con meses de antelación: así fue la 'Operation Absolute Resolve'

Acabamos de empezar 2026, pero la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estaos Unidos ya apunta a ser una de las noticias más mediáticas de todo el año. El ya 'expresidente' de Venezuela se presentó ante un tribunal federal en Nueva York para enfrentar los cargos que se le imputan por presunto narcotráfico y actividades relacionadas con el narcoterrorismo. Esta comparecencia marcó su primer contacto formal con la justicia estadounidense desde que se emitieron las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, Maduro declaró con firmeza ante el juez: “Soy inocente, no soy culpable”. Estas palabras reflejaron su postura de negación total frente a las acusaciones y sentaron las bases de su estrategia de defensa.

La detención en su casa particular

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas, Venezuela en la madrugada del 3 de enero de 2026 durante una operación militar y de fuerzas especiales en la capital venezolana.

La acción formó parte de un operativo denominado “Operation Absolute Resolve”, dirigido por unidades de élite del ejército de Estados Unidos con apoyo aéreo y terrestre, que logró entrar en territorio venezolano, neutralizar defensas y detener a Maduro en su residencia privada.

La desinformación mezcló material antiguo con noticias recientes

Lo que ocurrió es un fenómeno común: un video antiguo de un entrenamiento militar legítimo se reutilizó para ilustrar o acompañar una narrativa sensacionalista sobre la captura de Maduro. Fact-checkers verificaron que el clip viral existía desde meses antes y no tenía relación con la operación real.

Aunque el entrenamiento incluía técnicas que podrían parecer similares a las que se usarían en una captura de alto riesgo (como descenso rápido desde helicópteros), eso no significa que el ejercicio fuera planeado específicamente para la operación contra Maduro. Era, simplemente, un ejercicio de entrenamiento o demostración general de tácticas.

Investigaciones de fact-checking muestran que las imágenes corresponden a una demostración de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en Fort Bragg, Carolina del Norte, realizada el 6 de septiembre de 2025 como parte de actividades con motivo del aniversario del Ejército estadounidense.

Durante ese ejercicio se realizaron maniobras tácticas con helicópteros y tropas descendiendo, como suele verse en entrenamientos militares públicos o demostrativos. Estos eventos sirven para mostrar el nivel de preparación, coordinación y técnicas de combate urbano, pero no están vinculados oficialmente a un objetivo ni a una misión concreta en otro país.

La visita de Trump a Fort Bragg en junio de 2025 coincidió con uno de estos entrenamientos o demostraciones, lo que después facilitó que el video fuera malinterpretado o usado en otros contextos una vez que volvió a viralizarse después de la operación en Venezuela. Cuando se llevó a cabo la operación real en Venezuela en enero de 2026, las condiciones eran distintas (por ejemplo, fue de madrugada y en Venezuela, no en una base estadounidense) y tanto medios como agencias confirmaron que el material del operativo capturado y difundido por la prensa era otro.