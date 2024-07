El vídeo que demuestra que los becarios de Nacho Cano mintieron en su declaración

Los medios de comunicación están haciendo un seguimiento cercano al proceso judicial que envuelve a Nacho Cano. El cantante se encuentra inmerso en una investigación, después de que fuera acusado por presunta contratación ilegal de personas inmigrantes. Los trabajadores habrían formado parte del musical que dirige, 'Malinche'.

No obstante, además de negar las acusaciones, los becarios que habrían sido contratados ilegalmente salieron a defender al ex de Mecano ante los medios de comunicación. Ahora, un nuevo extracto compartido por 'En boca de todos', programa emitido en Cuatro, podría confirmar como han mentido en su declaración.

Durante el vídeo se demuestra que la relación de Lesly, la denunciante, con sus compañeros, no pasaba por un buen momento. De hecho, uno de ellos llega a decirle: "ya me desesperé, necesito hablar porque te voy a decir una cosa. Esto va más allá del refri, Lesly. Aprende a escuchar".

Ambos aumentaron el tono de la conversación, y este trabajador le dijo: "No soy mentiroso, podré ser todo lo que quieras, pero no mentiroso. Aprende a escuchar, Lesly. Y yo sé que lo que te voy a decir no te va a gustar. Cállate". Unas palabras que demostrarían la mala relación entre los trabajadores antes de la denuncia. Finalmente, en el vídeo se percibe como viven con lujos, mientras Lesly comenta sobre ahorrar: "La idea es cómo ahorrar, ¿no? O sea, cada quien tiene organizado su dinero":