SOCIEDAD

Así es el video de la cámara corporal del agente de inmigración que mató a Renee Good en EE. UU.

El acontecimiento sucedió en Minnesota, y ha traído consigo una gran polémica en torno al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

Renee Good, de 37 años, fue la víctima mortal de la última controversia de ICE

Renee Good, de 37 años, fue la víctima mortal de la última controversia de ICE / People.com

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia a principios de 2025, una de las máximas polémicas a las que se ha enfrentado su gobierno ha sido la de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés.

Después de un año, se han reportado numerosos casos de abuso de la fuerza y perfilamiento racial sobre la población, incluyendo el más reciente de Renee Good, una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos que fue asesinada por un agente de inmigración.

Así, pues, se ha publicado un nuevo video que se ve desde la perspectiva de la cámara corporal de Jonathan Ross, policía involucrado en el suceso, donde se aprecia cómo, con una sonrisa, Good le dice al rodear su vehículo: "Tranquilo, colega, no estoy enfadada contigo, no estoy enfadada contigo".

Sin embargo, tras la aparición de un transeúnte que lo está grabando y denunciando su actitud, un segundo agente de ICE se suma a la situación acercándose al coche para pedirle a Good que saliese de él, momento en el que la víctima procede a huir.

Pese a esforzarse para evitar atropellar a alguien, Ross disparó contra ella en tanto pasó cerca de su cuerpo; una acción que ha sido denominada por ICE como "terrorismo doméstico", aunque las imágenes permitan entrever que no había una intención criminal en su maniobra.

Debido al contexto, cientos de personas han salido a manifestarse en Mineápolis, Minnesota, para protestar ante los "abusos" de los agentes de inmigración, de la misma manera que el gobernador del Estado, Tim Walz, activó la Guardia Nacional en caso de que sea “necesario para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas”.

Finalmente, el FBI ha empezado a realizar una investigación oficial sobre el acontecimiento, lo cual también harán las autoridades de la localidad a pesar de que J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, haya confirmado que Ross tiene "inmunidad absoluta" por haber actuado "en defensa propia".

