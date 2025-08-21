La vida de Salva Reina: actor, premio Goya y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Este miércoles, 20 de agosto, 'Pasapalabra' recibe a cuatro nuevos invitados que ayudarán a Manu Pascual y Rosa Rodríguez, concursantes principales, a conseguir el bote millonario del programa.

Actualmente, el premio del concurso se encuentra por encima de los dos millones de euros. En esta ocasión, Roberto Leal recibirá en el plató de Antena 3 a celebridades como: Candela Cruz, Lucrecia Pérez, Antonio Molero y Salva Reina.

Salva Reina (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) es actor y humorista. Aunque nació en Gran Canaria, ha crecido desde su niñez en Málaga. Durante su juventud, se licenció en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la Universidad de Granda.

No obstante, su carrera artística comenzó en programas de humor y obras de teatro como 'Full de Reyes y Reina', con Pedro Reyes. Posteriormente, trabajó en la serie 'SOS Estudiantes' entre 2004 y 2008.

Desde entonces, trabajó en producciones como 'Generación DF', de Antena 3, y 'Somos cómplices', así como 'Padre Medina', en Canal Sur. En la gran pantalla, debutó en la película '321 días en Michigan' y poco después apareció en 'La isla mínima'.

Salva Reina / Premios Goya

Durante cinco temporadas, interpretó el personaje de 'José' en la serie de Antena 3, 'Allí abajo'. En este tiempo, también se estrenó como colaborador del programa de humor 'Zapeando', en La Sexta, y presentador de 'Este coche es una ruina', en Canal Sur.

En su filmografía, cuenta con títulos como 'Villaviciosa de al lado', 'El intercambio', 'Señor, dame paciencia' y series como 'Sabuesos' y 'Muertos S.L.' Ahora bien, su papel más importante se ha producido en la cinta 'El 47'. Gracias a este trabajo, recibió el Premio Goya al mejor actor de reparto.

En su vida personal, Reina mantiene una relación sentimental con la también actriz, Kira Miró. Desde 2022, se han convertido en una de las parejas de moda de la industria cinematográfica española.