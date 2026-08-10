La vida rural de Maider Unda (49 años), medallista olímpica: Criando ovejas y elaborando queso Idiazabal en un caserío de Álava

La trayectoria de Maider Unda está marcada por dos mundos que, aunque puedan parecer muy diferentes, comparten una misma idea: la constancia. La alavesa alcanzó el máximo nivel deportivo al participar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, donde consiguió una medalla de bronce. Ahora, lejos de las grandes competiciones, mantiene esa misma dedicación en un entorno mucho más tranquilo: un caserío familiar situado en Olaeta, Álava.

Tras su etapa como deportista de élite, Maider regresó a una actividad que siempre había formado parte de su familia. Junto a su hermana, actualmente está al frente de una explotación dedicada a la cría de ovejas y a la elaboración artesanal de queso Idiazabal. Un trabajo ligado al campo y a las tradiciones de la zona que le permite mantener un estilo de vida muy diferente al que tuvo durante sus años como deportista profesional.

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La explotación se encuentra en un enclave privilegiado, junto al Parque Natural de Urkiola y a los pies del monte Anboto. Allí, el rebaño de ovejas forma parte del paisaje cotidiano y proporciona la materia prima con la que la familia elabora sus quesos. La producción se basa en la utilización de leche cruda de sus propias ovejas, además de cuajo natural seleccionado de sus propios corderos.

Para Maider, la relación entre su pasado deportivo y su presente como artesana es más estrecha de lo que podría parecer. “El deporte y este oficio artesano son diferentes, como es lógico, pero es cierto que comparten algo y es la pasión, el corazón y el alma que siempre he puesto en las dos cosas”, explica la exolímpica, que ha trasladado al campo buena parte de la disciplina que marcó su carrera.

El proceso de elaboración del queso requiere además una atención constante. Desde la obtención de la leche hasta la maduración final, cada etapa debe realizarse siguiendo unos tiempos y unas condiciones concretas. “En nuestra explotación familiar le damos valor a esa elaboración del queso como parte de un proceso artesanal que requiere de gran cuidado, experiencia y dedicación”, señala Maider.

El resultado es un producto con personalidad propia, en el que pueden encontrarse diferentes matices, desde sabores picantes hasta notas dulces y ácidas. La elaboración artesanal permite mantener una conexión directa entre el animal, el territorio y el producto final, una filosofía que la familia ha mantenido durante generaciones.

La actividad también está profundamente ligada al entorno en el que vive Maider. El caserío se encuentra rodeado de naturaleza y alejado del ritmo de las grandes ciudades. A pocos metros de la vivienda se encuentra el rebaño, acompañado incluso por los cinco gatos que viven en la explotación y que forman parte de este particular paisaje rural.

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El queso que elaboran cuenta además con el respaldo de la Denominación de Origen Idiazabal, una de las principales garantías de calidad de este producto. La familia también dispone del distintivo BASERRIKOA, que certifica que el queso se elabora con leche procedente de las ovejas de la propia explotación.

A esta certificación se suma el sello de Artzai Gazta, asociación que agrupa a pastores elaboradores de queso de oveja Latxa y que avala una producción basada en métodos tradicionales y naturales. Para Maider, mantener estas formas de elaboración supone conservar una parte importante de la identidad del territorio.

Así, la vida de Maider Unda ha dado un giro desde los grandes escenarios deportivos hasta los pastos y la quesería de su familia. La medallista olímpica ha cambiado los entrenamientos y las competiciones internacionales por las ovejas, el campo y la elaboración de queso, pero mantiene intacta una filosofía que la acompañó durante toda su carrera: trabajo, disciplina y pasión por lo que hace.