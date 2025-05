La vida de Roberto Brasero, nuevo invitado de 'El Hormiguero'

La semana ha comenzado con nuevos invitados para 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos recibirá de lunes a jueves a cuatro celebridades del mundo del espectáculo y entretenimiento.

Este martes, 6 de mayo de 2025, acudirá a divertirse al formato un rostro conocido de Atresmedia. Roberto Brasero nació en Talavera de la Reina, en 1971, y es popularmente conocido por su labor como presentador del tiempo en Antena 3.

"Tuve una infancia feliz y un gran padre. Me acuerdo todos los días de él. Fue un padre fantástico y un gran abuelo. Una suerte. Mi padre fue un pilar fundamental. Un hombre estricto pero justo, que me enseñó valores que hoy intento transmitir a mis hijos", explicó en 'Espejo Público'.

En su juventud, decidió formarse en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Después de licenciarse, tuvo su primera oportunidad laboral en Telemadrid, formando parte del equipo de redacción. En la cadena madrileña, descubrió su pasión por la meteorología y decidió centrar su especialización en la temática.

"Yo era un simple periodista de Telemadrid cuando me propusieron dar el tiempo. Fue de la mano de Elena Sánchez, que nos dejó desgraciadamente. Cuando era directora de informativos se le ocurrió, y me dijo: 'vas a empezar a dar el tiempo', y así empezó Brasero como meteorólogo", contaba en una entrevista para 'El Español'.

Roberto Brasero interviene en 'El Hormiguero' en una fecha pasada. / Antena 3

En 2005, el periodista firmó por Antena 3 para ser su hombre de 'El Tiempo' en los informativos. Durante su carrera, el presentador se ha mostrado reservado con su vida privada. No obstante, recientemente ha participado en la quinta temporada de 'El Desafío', mostrando una faceta más personal.

Brasero lleva más de 25 años casado con Beatriz Francisca Pardo Lorenzo. En una entrevista para ABC, el meteorólogo admitía ser todo un romántico. "Lo soy y mucho, pero no llego a ser ñoño. El amor mueve la vida. Creo que es tan importante desarrollar el sentido del amor como el sentido del humor".

El matrimonio tiene cuatro hijos en común, aunque reconoció al mismo medio que nunca imaginó ser padre. "Antes no me imaginaba siendo padre. Ahora, me resulta imposible imaginarme sin mis hijos. Intento ser un padre que educa y juega. Es un equilibrio complicado, pero lo que he aprendido es que no hay nada más importante que estar con ellos, que sientan que estás presente".