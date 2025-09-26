Vida privada de Sergio Busquets: Así son la pareja, hijos e inversiones de 'Busi'

Si hablamos de centrocampistas defensivos, no existe nadie con mayor calidad que Sergio Busquets. Desde su inicio a las órdenes de Pep Guardiola cuando todavía se le conocía como 'el hijo de Carles Busquets', hasta su partido final en Estados Unidos, 'Busi' se ha convertido en un referente en su posición y poco a poco ha ido ganando el reconocimiento que merecía un jugador sin grandes fiestas, ni aspavientos.

De su carrera futbolística hemos podido ver la evolución año a año, pero de su vida privada no se saben tantos datos, pues siempre ha sido una persona reservada en este aspecto. Nacido el 16 de julio de 1988 en Badia del Vallès, aunque sus primeros toques los dio en el UFB Jabac i Terrassa antes de recalar en el Juvenil A del FC Barcelona en 2005. Después llegó al Barça B y rápidamente dio el salto al primer equipo, donde estuvo entre 2008 y 2023, año en el que decidió no renovar e ir al Inter Miami de Leo Messi.

Sergio Busquets, en un partido del Inter de Miami / EFE

La familia de Sergio Busquets

'Busi' está comprometido con Elena Galera (1990), una persona que no ha querido nunca acaparar focos y ha sido uno de los pilares en la vida del futbolista. Es una mujer bastante activa en las redes sociales: en Instagram cuenta con una comunidad de 800.000 seguidores y publica contenido relacionado con su estilo de vida en la que destacan sus rutinas de ejercicio, los planes en familia y su asistencia a algunos eventos deportivos, aunque no es 'influencer'.

Antes de conocer al futbolista en 2014, Galera era enfermera del Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell, aunque en la actualidad se centra en dar apoyo a su marido dentro y fuera del campo. Además, es la madre de los tres hijos del futbolista, Enzo (2016), Levi (2018) y Romeo (2024), con quien suele ir a muchas de las actividades que comparte en las redes sociales. Como curiosidad, es una de las mejores amigas de Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi.

En cuanto a sus padres, Carles Busquets jugó en el FC Barcelona entre 1990 y 1999 y compartió meta con otra leyenda bajo palos, Andoni Zubizarreta, a las órdenes de Johan Cruyff. Su madre, Loli Burgos, es bastante más desconocida porque siempre ha preferido mantenerse en segundo plano, como un apoyo 'invisible' para los suyos, aunque en su familia ya se respiraba fútbol antes de juntarse con el guardameta, pues es hermana del exjugador Juan Burgos, habitual en la Tercera División.

Sergio tiene un hermano, Aitor, que se parece mucho físicamente y que trabajó como conserje de la Ciutat Esportiva azulgrana a partir de 2016, aunque había jugado en el Gavá anteriormente. Él es el 'causante' de que su padre se lesionara: Carles paró una plancha ardiendo para evitar que cayera sobre su hijo, un hecho que le impidió jugar varios partidos por culpa de las quemaduras.

Aitor Busquets trabaja desde este agosto muy cerca de su hermano Sergio como conserje en la Ciutat Esportiva / ·

Negocios de 'Busi'

Sergio no ha dejado en dique seco los ingresos generados con el fútbol y ha decidido diversificar sus inversiones en diferentes empresas del ámbito de la alimentación. Una de ellas es Heura, compañía dedicada a la elaboración de 'carne' vegetal a partir de soja texturizada, una empresa que comparte propiedad con otros deportistas como Ricky Rubio, Sergi Roberto y con el presentador David Broncano.

Además de ello, es socio de dos tiendas de Manolo Bakes, la empresa de los famosos cruasanes 'manolitos', junto con el también exfutbolista del Barça, Thiago Alcántara. Por último, gestiona un campus de verano y cuenta con participaciones de Vicio, la hamburguesería de éxito, junto con otros futbolistas como el propio Messi, Griezmann, Iniesta o Sergi Roberto.

También ha entrado en el negocio inmobiliario y desde 2016 cuenta con tres parcelas de 800 metros cuadrados en la urbanización de Rat Penat con un valor de 1,8 millones de euros, situado en la localidad de Les Botigues de Sitges, donde más tarde construyó una lujosa casa de piedra blanca con vistas al mar, jardín, zona 'chill out' y piscina.