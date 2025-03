La vida privada de Nathalie Seseña, Berta en 'LQSA': Gogó de discoteca y... ¿madre a los 45 años?

'La Que Se Avecina' se estrenó en 2007 tras el fin de la popular 'Aquí No Hay Quien Viva' y, desde entonces, ha conseguido ganarse el público de igual manera o incluso con más fuerza que su predecesora.

La ficción suma ya 15 temporadas y casi 200 episodios donde el éxito recae tanto en sus hilarantes tramas como en unos personajes tan carismáticos que forman parte de la historia de las series en España.

Ahora, una de las protagonistas ha revelado algunos aspectos sobre su vida que poca gente conocía. Se trata de Nathalie Seseña, la actriz que da vida al personaje de Berta Escobar, uno de los más queridos de la serie. Hace unas semanas acudió como invitada al programa de humor de Movistar+, 'Ilustres ignorantes', y mostró un poco de la persona tras la máscara.

"Yo era gogó de discoteca y bailaba encima de las tarimas. Una vez fui a una que era 'heavy' y yo pensé, 'tengo que llegar dando hostias, empujando a la gente, escupiendo'", revelaba la actriz, que además de intérprete se considera una gran animalista.

"Tenía que subir a bailar en una jaula de esas que hay en las discotecas y yo estaba ahí superpunki", continúa Seseña, que sufrió un percance de lo más gracioso.

"En un momento dado cojo los barrotes y saco la cabeza, escupiendo al público. De pronto, intento sacar la cabeza y no puedo, superpatético", sentencia 'Berta', que finalmente consiguió zafarse y continuar con el 'show' como tenía previsto.

Madre a los 45 años... ¿O no?

Uno de los episodios más importantes en la vida de Seseña fue, sin duda, su supuesta maternidad tardía. Según algunas fuentes, la actriz decidió ser madre a los 45 años, en primavera del año 2013, aunque siempre ha sido muy reservada sobre este tema y no ha querido dar mucha información sobre el tema.

Nathalie Seseña en 'La Resistencia', junto a su perro. / Movistar+

De hecho, hace algunos años se refería a ello de forma irónica al ser preguntada al respecto: "La maternidad muy interesante, he tenido a un perro maravilloso y a él le gustan los cuentos de animales [...] También tengo dos gatos, maravillosos, estoy pensando en parir un elefante...", comentaba en el pasado, sin hacer referencia ninguna a este supuesto hijo.

Tiempo adelante, en una aparición en el programa 'Viva la vida' de Telecinco, Seseña explicaba que lo del hijo es falso, que no ha sido nunca madre y que se sentía dolida por este tipo de noticias: "Se inventaron que tenía un hijo. Se inventaron que estaba embarazada, ha sido una tortura. Me parece fatal que la gente se invente cosas. Hace daño que se inventen cosas que no son ciertas", revelaba en directo.