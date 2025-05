Así es la vida privada de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: Pareja, padres e infancia

El joven central, Dean Huijsen, se ha convertido en el primer nuevo fichaje del Real Madrid de cara a la próxima temporada, e incluso para disputar el Mundial de Clubes en junio, a cambio de 58 millones de euros.

El jugador, proveniente del Bournemouth inglés, cuenta con una historia personal interesante que da respuesta a un nombre que no suena para nada a español, aunque él lo habla a la perfección con un curioso acento andaluz que nadie esperaría de primeras, un poco como ocurría con Ivan Rakitic, que aprendió español al llegar al Sevilla FC.

Dean Donny Huijsen Wijsmuller cuenta con la doble nacionalidad, holandesa y española, aunque nació en Ámsterdam e incluso jugó con Países Bajos en categorías inferiores. Sin embargo, su explosión mediática llegó tras su buen papel en los últimos partidos de la selección española, pues el futbolista de 20 años escogió a su país de acogida por delante de su país de nacimiento.

Dean Huijsen de pequeño, en el Málaga CF. / ·

A los 5 años su familia se mudó a Málaga y jugó para las categorías inferiores del Málaga CF antes de pasar a la cantera de la Juventus, a los 16 años. En alguna ocasión ha confirmado que se siente más malagueño que holandés, por lo que queda claro que sus 9 años en la Costa del Sol fueron determinantes para terminar escogiendo al conjunto blanco ahora y a la selección española desde hace unos meses.

Su nacionalización española llegó en febrero de 2024 tras un acelerón en la carta de naturaleza para que pudiera empezar a estar a disposición de Luis de la Fuente en las siguientes convocatorias.

Sin embargo, desde Países Bajos presionaban para que jugara con su primera nacionalidad, con Ronald Koeman a la cabeza, aunque Huijsen tenía muy claro que quería vestir la casaca roja de la Selección Española, algo que no gustó nada en su país de nacimiento.

Quién es la pareja de Dean Huijsen

Pues de momento nadie. El futbolista es muy joven y todavía no se ha emparejado con nadie. Si más no, no se le conoce ninguna. Sin embargo, sí que se sabe muy bien quién es su padre, el exfutbolista Donny Huijsen, quien fue todo un trotamundos del fútbol holandés y formó parte de clubes como el Ajax o el AZ Almaark.

Su madre se llama Mascha Wijsmuller y siempre se ha mantenido en un segundo plano, por lo que no se conocen demasiados detalles de su vida personal más allá de que suele acompañar a su hijo en algunos de los desplazamientos.