Así es la vida privada de Carlos Mazón: Dimite el presidente valenciano de la DANA que casi va a 'Eurovisión'

Finalmente, ha ocurrido. Carlos Mazón ha dado un paso al lado un año después de los trágicos eventos de la DANA en la Comunitat Valenciana en 2024 en la que perdieron la vida 229 personas por culpa de las riadas y las inundaciones.

El ya expresidente valenciano abandona la presidencia de la Generalitat tras manifestaciones y numerosas peticiones de los ciudadanos desde que se supiera la inacción del político popular el 29 de octubre del año pasado, durante las horas más críticas, cuando se encontraba en una comida en el restaurante 'El Ventorro' de la capital.

Así es Carlos Mazón, el presidente de la DANA

Carlos Mazón Guixot nació en Alicante en 1974 y se convirtió en el noveno presidente de la Generalitat Valenciana en 2023 tras ganar las elecciones autonómicas gracias al apoyo de Vox. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Alicante, se afilió al PP a los 18 años, teniendo clara su tendencia política desde el primer momento.

Tras su llegada al partido, fue designado director general de las juventudes de la Generalitat y, posteriormente, Director General de Comercio y Consumo, antes de cambiar de sector a Consumo y Seguridad Industrial.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, este martes en València. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

Más adelante, entró en la Diputación Provincial de Alicante, hasta convertirse en Presidente de la Diputación Provincial. En 2021 se convirtió en presidente del PP en la Comunitat Valenciana y desde julio de 2023, de la Generalitat.

Mazón es receloso de publicar su vida privada y no existe mucha información al respecto. Sin embargo, sí que se sabe que su mujer se llama Mamen y ha estado a su lado en todo este tiempo, aunque es una persona que no le gusta llamar la atención mediática.

El presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, con su mujer, Mamen. / ·

Se sabe que es sobrina de un conocido político socialista y se la ha visto junto al expresidente en algunos actos públicos, además de ser la madre de los dos mellizos adolescentes del político alicantino: "Les pedí que me apoyaran en esta aventura de ser político, porque si no, no podría aguantar", apuntaba Mazón.

Experiencia en Eurovisión

Hace unos años, un joven Carlos Mazón hacía gala de sus dotes de canto en televisión y demostraba su capacidad vocal y pasión musical. De niño estudió piano, solfeo y guitarra, conocimientos que le sirvieron para que de más mayor creara un grupo que llegó a presentarse a 'Eurovisión'.

Fue en el año 2011, y 'Marengo', como se hacía llamar la banda, se enfrentó a otros grupos conocidos como 'Sonia y Selena' o 'Auryn' en la preselección española para el certamen musical que finalmente llevó a Lucía Pérez y su 'Que me quiten lo baliao'.

Mazón y compañía presentaron un tema titulado 'Y solo tú', una canción que ya apareció en 1981 de la mano del artista catalán, José María Bacchelli. Pese a no salir seleccionados, el grupo tuvo cierto reconocimiento y llegó a actuar en algunos escenarios en la Comunitat, destacando una actuación en el Palau de Altea con versiones de grandes cantantes españoles, con el político como uno de los vocalistas.

Como amante de la música, ha sido un firme defensor del 'Benidorm Fest' como un "producto estrella y de éxito" para la comunidad autónoma y este 2025 acudió al certamen para presenciar el espectáculo de primera mano.