Así es la vida privada de Àngel Llàcer: una ruptura, su grave enfermedad y una perdida muy importante

Àngel Llàcer visitará esta noche 'El Hormiguero' para tener una conversación con Pablo Motos que consistirá en tratar distintos aspectos, pero concretamente en hablar sobre su vida privada: la ruptura que vivió, la grave enfermedad que sufrió en Vietnam y una perdida muy importante. Aparte, el actor formará parte del jurado de la nueva edición de 'Tu cara me suena 12' y desvelará algunos detalles.

El actor no olvidará jamás de los jamases el 2024, ya que fue uno de los peores años de su vida. Llàcer estuvo al borde de la muerta a raíz de un viaje que realizó a Vietnam. El actor fue de vacaciones, pero acabó siendo una pesadilla, debido a que estuvo ingresado durante mucho tiempo en el hospital, concretamente en la Unidad de Cuidados Intensivos, por una "bacteria carnívora".

Anteriormente a la enfermedad, la vida le dio una gran oportunidad gracias a Operación Triunfo, donde estuvo como profesor de interpretación. El actor no desaprovechó la oportunidad y causó muy buena sensación en las ediciones de 2001 y 2002. Su etapa duró poco, ya que otras cadenas de televisión como TV3, La 1 y Antena 3 se fijaron en él para otros programas.

En una entrevista en el programa de Xavier Sardà, 'Abrimos hilo', Llàcer confesó algunos detalles de su vida más íntima: "Tengo una pareja desde hace seis años y en vez de casarnos celebramos la fiesta del amor. En la última fiesta que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés". Sin embargo, esa relación finalizó, tal y como explicó el actor.

Por otro lado, también vivió una perdida muy importante para él y así lo explico al medio 'El Español': "Se murió mi perro hace dos meses, he llorado lo más grande, pero ya está. A veces tengo un poco de bajón, le echo de menos, lloro un poquito, pero hay que seguir con la vida".

No obstante no fue la única perdida que tuvo, ya que él mismo fue el que señaló que había vivido otras durante el 2024. "Estoy en un momento en el que tengo todas las casillas de mi vida por llenar, porque he tenido un año de abandonos, como el de mi perro, mi pareja o mis vecinos", explicó el actor a 'Jaleos'.

A pesar de un año muy malo, Llàcer se encuentra en un buen momento tras superar la enfermedad que sufrió en Vietnam y está especialmente contento y con muchas ganas de seguir disfrutando de la vida.