La vida y el ocio en Chattanooga, Estados Unidos, la sede de España en el Mundial de 2026

El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de USA, que están dotadas con los recursos necesarios para la actual campeona de Europa y número 1 del ranking FIFA.

España disputará sus dos primeros partidos del Mundial en Atlanta contra Cabo Verde y Arabia Saudí los días 15 y 21 de junio respectivamente. Y cerrará la primera fase contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el día 27. Las siguientes sedes de la Selección para las rondas eliminatorias, en caso de lograr la clasificación, dependerán de su posición final dentro del Grupo H donde quedó encuadrada tras el sorteo celebrado en Washington tal y como determinó FIFA.

La localidad sureña, que será la casa de la Selección durante las primeras semanas del torneo, es mundialmente conocida por la canción de 1941 'Chattanooga Choo Choo', compuesta por Harry Warren y Mack Gordon y popularizada por la orquesta de Glenn Miller. Fue la primera canción en la historia en recibir un disco de oro.

La primera ciudad en ofrecer internet de Fibra óptica

¿Pero, cómo es la vida social en Chattanooga? La "Ciudad Escénica", apodo que recibe la zona, ofrece un equilibrio entre la aventura al aire libre y una economía moderna en crecimiento. La vida gira en torno a la naturaleza. Es un destino mundial para la escalada, el senderismo y deportes acuáticos como el kayak en el río Tennessee.

Por lo que hace al mundo empresarial, se llama también "Gig City" por ser de las primeras en EE. UU. en ofrecer internet de fibra óptica de 1 giga a todos sus residentes, lo que atrae a muchos trabajadores remotos y emprendedores. El centro de la ciudad es muy dinámico, con el Tennessee Aquarium como ancla y una escena artística vibrante que incluye el Hunter Museum of American Art.

Por lo que hace al costo de vida, es notablemente más asequible que otras ciudades importantes de EE. UU., con un costo general aproximadamente un 12% inferior al promedio nacional. Los alquileres y precios de casas son significativamente más bajos (un 22% menos que el promedio nacional), con alquileres promedio entre $1,083 y $1,834. Al estar en Tennessee, los residentes no pagan impuesto estatal sobre la renta, lo que ayuda a que el salario rinda más.

Se estima que un adulto soltero necesita unos $47,000 anuales para vivir cómodamente, mientras que el salario recomendado para mayor holgura ronda los $65,000. Las industrias principales incluyen la automotriz (con la planta de Volkswagen), la manufactura avanzada, los servicios financieros y la logística.

¿Qué lugares podrás visitar en Chattanooga?

Uno de los lugares más comunes es el Rock City Gardens, conocido por sus vistas donde se pueden divisar siete estados. También están las 'Ruby Falls', unas cascadas subterráneas más alta de EE. UU. Este año han lanzado nuevos recorridos especializados, como el "Geology Tour" para aprender sobre la formación de la cueva y los "Lantern Tours" nocturnos.

También se encuentra el 'Lookout Mountain Incline Railway', conocido como el "paseo más empinado del mundo", este ferrocarril funicular ofrece una de las formas más escénicas de subir la montaña.

El 'Tennessee Aquarium', el 'Hunter Museum of American Art', ubicado en un acantilado sobre el río, ofrece una colección de arte estadounidense desde el período colonial hasta la actualidad en un edificio de arquitectura impresionante.

Perfecto para la escalada

Si quieres pasar por Chattanooga, está el 'Coolidge Park', situado en la orilla norte del río, que cuenta con un carrusel histórico restaurado y amplias zonas verdes para picnics. El 'Walnut Street Bridge', es un sitio también muy recomendable para visitar. Se trata de un puente peatonal icónico que conecta el centro con 'North Shore', perfecto para caminar al atardecer.

Por último, el 'Tennessee Riverwalk', un sendero pavimentado de 16 millas a lo largo del río, excelente para recorrer en bicicleta o correr.