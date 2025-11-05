La vida de Nicolás Coronado: actor, modelo y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' sigue al frente de la parrilla televisiva gracias a sus fieles telespectadores. La audiencia del concurso está siguiendo de cerca la rivalidad entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez, que compiten por más de dos millones de euros.

En esta ocasión, visita el plató de Antena 3 un actor y modelo español que pertenece a una familia de artistas. Nicolás Coronado (Madrid, 1988) es hijo del actor José Coronado y la modelo Paola Dominguín.

Además, también es nieto del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, sobrino de Miguel Bosé y prima de Bimba Bosé. Nicolás es bisnieto del torero Domingo Dominguín y primo segundo de Fran Rivera y Cayetano Rivera.

En su juventud, compaginó su formación en Bellas Artes con la carrera de Comunicación Audiovisual, cursada en la Universidad Europea de Madrid. No obstante, su primera incursión en el arte fue siendo un bebé, cuando apareció en la portada del disco de su tío, Miguel Bosé.

Nicolás Coronado inició su carrera en el mundo de la moda, siendo modelo como su madre. El madrileño se formó en Studio Corazza, uno de los centros más importantes de España.

Comenzó su trayectoria interpretativa con la miniserie de Antena 3, 'No soy como tú' en 2010. Más tarde, fue uno de los protagonistas de la serie de Telecinco, 'Tierra de lobos', siendo un éxito de audiencia.

Con el aumento de popularidad, Nicolás tuvo su primera oportunidad en el cine con 'El amor no es lo que era'. Posteriormente, actuó en películas como 'Novatos', 'Pasaje al amanecer' y 'Oro'.

En los últimos años, el intérprete también ha participado en series como 'Cuéntame un cuento', 'Águila Roja', 'La sonata del silencio', 'Servir y proteger', 'Valeria' y la película 'Sin novedad'. Además, fue uno de los concursantes de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity'.