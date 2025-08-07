La vida de Lidia Torrent: colaboradora de televisión y nueva invitada en 'Pasapalabra'

Esta semana, 'Pasapalabra' recibe cuatro nuevas caras conocidas para ayudar a Manu Pascual y Rosa Rodríguez a disputarse el bote del concurso. El premio sigue en aumento desde hace más de un año y el madrileño ha superado ya los 300 programas.

Los famosos tendrán que acertar las preguntas de Roberto Leal, sumando segundos para la prueba final del Rosco. En esta ocasión, el presentador recibirá en el plató de Antena 3 a Damián Mollá, Juan Ibáñez, Patricia Yurena y Lidia Torrent.

Lidia Torrent Anka (Barcelona, 1994) es la hija de Elsa Anka y Miquel Torrent. La catalana es presentadora y colaboradora de televisión, popular entre la audiencia por haber trabajado en varios programas de éxito en 'prime time'.

En su juventud, Lidia Torrent comenzó los estudios en Criminología. No obstante, terminó abandonando la carrera para formarse en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas. Posteriormente, comenzó su carrera profesional como periodista, antes de crear contenido en redes sociales.

La trayectoria televisiva de Torrent comenzó en Mediaset en 2014, cuando se estrenó como colaboradora de 'Gran Hermano: El Debate'. De hecho, llegó a participar como participante en la misma edición, interpretando el papel de una falsa concursante durante una de las pruebas.

Después de esta experiencia, se incorporó al programa 'Pecadores' de Cuatro, en el mismo grupo de comunicación. Sin embargo, su salto a la fama fue en 2016, cuando fichó por 'First Dates' para ser la camarera copresentadora del programa de citas, junto con Carlos Sobera.

Lidia Torrent y Carlos Sobera. / Archivo

Durante esta etapa, Lidia Torrent también fue sustituta del presentador ante cualquier ausencia. La comunicadora se mantuvo en el formato hasta 2023, y participó en versiones derivadas del programa como 'First Dates: Crucero' y 'First Dates: Hotel'.

Por otra parte, también fue sustituta de Lara Álvarez como presentadora de los resúmenes de 'Secret Story: La casa de los secretos'. Elsa Anka, madre de la conductora, también es una popular figura televisiva. Durante la baja de maternidad de Lidia, su madre fue la encargada de sustituirla en 'First Dates'.

En 2025, Lidia debutó en la cadena pública como concursante de la segunda temporada de 'Bake Off: Famosos al horno'. Además, también ha sido presentadora de varias galas de premios Forbes (2023 y 2024) y galas de moda como ELLE Awards o la semana AMAC en Almería.