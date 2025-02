La vida de Kyle Walker en Milán: este es su nuevo hábito después de cada partido

Kyle Walker vuelve a estar en el punto de mira. El jugador del Manchester City, pero cedido con opción de compra no obligatoria de 5 millones hasta final de temporada en el Milan, generó mucha polémica a nivel mediático hace menos de un años, ya que el medio 'The Sun' publicó que el inglés tenía una 'doble vida': mantenía una relación con Annie Kilner y otra con Lauryn Goodman.

A pesar de todo la rumorología que generaba alrededor de su figura, el defensa siguió mostrando un gran nivel a las órdenes de Pep Guardiola y logró ganar su sexta Premier League. No obstante, esta temporada ha sido muy floja con errores muy graves y por eso la dirección deportiva del equipo inglés ha tomado la decisión de que se vaya cedido.

En su nueva aventura por Italia, Walker se está hospedando en una suite del hotel de cinco estrellas, Melía, que tiene un precio de 2.000 libras por noche, hasta que no encuentre un domicilio a su gusto. Por otro lado, uno de los nuevos hábitos del lateral inglés en Milán, antes de irse a dormir, es comer aceitunas en el bar del hotel, así lo explica el medio 'The Sun'.

En el encuentro donde el Milan venció a la Roma en los cuartos de final de la Copa Italia, Walker, al finalizar el partido, se fue directamente a su 'casa' a comer aceitunas. Un miembro del personal del hotel Meliá expresó: "Cuando pienso en Walker, pienso en aceitunas. Le encanta comer aceitunas".

"Viene al bar a menudo. No bebe cerveza ni nada por el estilo. Solo lo he visto con un amigo con el que pasa el rato. No sé qué está pasando detrás de la puerta de su habitación, pero se está comportando por lo que parece", confesó a 'The Sun'.

En los últimos días, se ha visto al jugador inglés entrando a las tiendas más famosas de la ciudad italiana. Por ejemplo, en Hermes, donde se venden chaquetas por miles de euros. Por ahora, parece que Walker está disfrutando de su nueva experiencia en Milán y con un perfil desapercibido.