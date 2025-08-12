Suscripción

La vida de Isabel Moreno: televisión, teatro y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

La actriz de 'Sueños de libertad' ha formado parte de diferentes series de Atresmedia

Isabel Moreno en 'Pasapalabra'

Isabel Moreno en 'Pasapalabra' / Antena 3.

Este lunes, 'Pasapalabra' recibe cuatro nuevos invitados para ayudar a Manu Pascual y Rosa Rodríguez a disputarse el bote del concurso. El premio del programa de Antena 3 sigue aumentado, y el madrileño ha superado ya las 300 participaciones.

Las celebridades tendrán que acertar las preguntas de Roberto Leal, añadiendo segundos al cronómetro final del Rosco. En este contexto, el presentador recibirá en el plató a Cecilia Gómez, José Lamuño, Alfred García e Isabel Moreno.

Isabel Moreno (Badajoz, 1994) es una popular actriz de teatro y televisión. Durante su formación, estuvo en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En sus comienzos, formó parte de la obra 'Off' del Teatro Lara.

Posteriormente, en 2018 fue protagonista de 'Lo que queda de nosotros'. En este proyecto, interpretó el papel de 'Nata', una joven solitaria que ha perdido a sus padres y se aferra a la compañía de su perro.

Durante el mismo año, apareció en la serie 'Centro médico', de Antena 3. Desde entonces, ha formado parte de varias series del grupo de comunicación Atresmedia.

En 2020, obtuvo un rol en la serie 'El Nudo' y ya en 2022, formó parte del reparto de la serie diaria 'Amar es para siempre' durante una temporada. No obstante, su papel más importante tardaría dos años más en llegar.

La actriz fue confirmada como parte del reparto principal de 'Sueños de libertad', la nueva serie diaria de Antena 3. La pacense da vida a Claudia Diez una joven que se traslada desde su pueblo, Don Benito, a Toledo.

Fuera de televisión, Isabel Moreno ha estado muy presente en los escenarios. La actriz ha trabajado en obras como 'Lo que queda de nosotros', 'El auto de los inocentes', 'Antígona', 'Frankenstein' y 'Las alcaldas'.

