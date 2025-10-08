Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Personajes infames

Así fue la vida de Ed Gein: El 'Carnicero de Plainfield' que ha revivido con el estreno de la última serie de Netflix

Te contamos qué pasó con el Carnicero de Plainfield que inspiró a 'Psicosis'

La historia real de Ed Gein.

La historia real de Ed Gein. / SPORT

David Cruz

David Cruz

Nos remontamos al año 1957. Entonces, el tranquilo condado de Plainfield (Wisconsin) fue sacudido por la horripilante captura de Edward 'Ed' Gein', apodado como el 'Carnicero de Plainfield'.

Gein no solo asesinó al menos a dos mujeres, sino que fue descubierto creando objetos y prendas a partir de restos humanos exhumados de más de 40 tumbas, incluyendo máscaras, lámparas forradas con piel y un inquietante 'traje de mujer' hecho con piel humana.

Ahora, Netflix estrenó el 3 de octubre la tercera temporada de su serie antológica 'Monstruo', titulada en esta ocasión 'Monstruo: La historia de Ed Gein' con Charlie Hunnam como protagonista.

Una nueva entrega que busca explorar no solo los sucesos trágicos y violentos que sacudieron este tranquilo condado, también estudiar la psicología detrás del crimen, incluyendo la relación tóxica con su madre Augusta y su influencia en el cine.

Al irrumpir en su granja, las autoridades encontraron cráneos convertidos en tazones, órganos almacenados en frigoríficos y muebles confeccionados con huesos.

Aunque Gein confesó exhumar varias tumbas y cometer al menos esos dos asesinatos, el sistema judicial de la época lo declaró legalmente incapaz de afrontar un juicio, hallándolo culpable "por razones de locura".

Pasó el resto de su vida recluido en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984 por complicaciones respiratorias, sospechando de al menos la muerte de otras tantas personas aunque esto último nunca se haya podido comprobar.

Noticias relacionadas y más

Su oscuro legado, sin embargo, transcendió el mero expediente criminal. A lo largo de las décadas, la figura de Gein ha inspirado a personajes como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La matanza de Texas) o Buffalo Bill ('El silencio de los corderos'), algo que se estudia con detalle en la propia serie de Netflix.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Va a 'Supervivientes All Stars', se casa y revela cuánto le paga Telecinco por hacerlo en Honduras
  2. Santiago Cañizares desvela el día que se encontró con José Luis Ábalos: 'Me molestó la prepotencia
  3. Meteocat y AEMET coinciden en el día en que llegará una nueva vaguada y las lluvias al Mediterráneo: Lo que viene esta semana en Catalunya
  4. Fallece Adair Mendes, influencer de 31 años, tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'
  5. Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
  6. Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
  7. El billete de 100 pesetas que hoy vale más que un coche nuevo: ¿lo conservas?
  8. La pensión crecerá en 2026: esto es lo que cobrarás el año que viene

Este instrumento es indispensable para tu cocina: Es muy práctico y está rebajado en Lidl

Este instrumento es indispensable para tu cocina: Es muy práctico y está rebajado en Lidl

Si tiraste esta moneda, has perdido un dineral: se está vendiendo por miles de euros en subastas

Si tiraste esta moneda, has perdido un dineral: se está vendiendo por miles de euros en subastas

Las bajas por salud mental aumentan un 17% en España y superan las 468.000 en 2024

Las bajas por salud mental aumentan un 17% en España y superan las 468.000 en 2024

Fedea alerta: Uno de cada tres jóvenes se jubilará después de los 67 por voluntad propia

Fedea alerta: Uno de cada tres jóvenes se jubilará después de los 67 por voluntad propia

Así fue la vida de Ed Gein: El 'Carnicero de Plainfield' que ha revivido con el estreno de la última serie de Netflix

Así fue la vida de Ed Gein: El 'Carnicero de Plainfield' que ha revivido con el estreno de la última serie de Netflix

¿Cuánto cobra un economista en España en 2025? Salario medio y especializaciones

¿Cuánto cobra un economista en España en 2025? Salario medio y especializaciones

Del sol al chaparrón: el tiempo se complica en Catalunya

Del sol al chaparrón: el tiempo se complica en Catalunya

Dani Alves y Joana Sanz celebran la llegada de su primera hija en Barcelona: "Ya tenemos nombre"

Dani Alves y Joana Sanz celebran la llegada de su primera hija en Barcelona: "Ya tenemos nombre"