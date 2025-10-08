Así fue la vida de Ed Gein: El 'Carnicero de Plainfield' que ha revivido con el estreno de la última serie de Netflix

Nos remontamos al año 1957. Entonces, el tranquilo condado de Plainfield (Wisconsin) fue sacudido por la horripilante captura de Edward 'Ed' Gein', apodado como el 'Carnicero de Plainfield'.

Gein no solo asesinó al menos a dos mujeres, sino que fue descubierto creando objetos y prendas a partir de restos humanos exhumados de más de 40 tumbas, incluyendo máscaras, lámparas forradas con piel y un inquietante 'traje de mujer' hecho con piel humana.

Ahora, Netflix estrenó el 3 de octubre la tercera temporada de su serie antológica 'Monstruo', titulada en esta ocasión 'Monstruo: La historia de Ed Gein' con Charlie Hunnam como protagonista.

Una nueva entrega que busca explorar no solo los sucesos trágicos y violentos que sacudieron este tranquilo condado, también estudiar la psicología detrás del crimen, incluyendo la relación tóxica con su madre Augusta y su influencia en el cine.

Al irrumpir en su granja, las autoridades encontraron cráneos convertidos en tazones, órganos almacenados en frigoríficos y muebles confeccionados con huesos.

Aunque Gein confesó exhumar varias tumbas y cometer al menos esos dos asesinatos, el sistema judicial de la época lo declaró legalmente incapaz de afrontar un juicio, hallándolo culpable "por razones de locura".

Pasó el resto de su vida recluido en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984 por complicaciones respiratorias, sospechando de al menos la muerte de otras tantas personas aunque esto último nunca se haya podido comprobar.

Su oscuro legado, sin embargo, transcendió el mero expediente criminal. A lo largo de las décadas, la figura de Gein ha inspirado a personajes como Norman Bates ('Psicosis'), Leatherface ('La matanza de Texas) o Buffalo Bill ('El silencio de los corderos'), algo que se estudia con detalle en la propia serie de Netflix.