Una vida como 'colchonero': Así se compone la pasión de Leiva por el Atleti, el invitado especial de esta noche en El Hormiguero

José Miguel Conejo Torres, conocido como 'Leiva', es un cantautor y multiinstrumentista español de rock. Esta noche será el invitado especial que acuda al plató del Hormiguero, junto a Pablo Motos. Leiva estrena nueva película-documental “Hasta que me quede sin voz”, que está dirigida a tres bandas y se analizarán los momentos más especiales del rodaje. El estreno del filme será este 17 de octubre en cines y muestra el retrato más íntimo de Leiva.

El cantante madrileño Leiva es uno de los músicos españoles más queridos y respetados a nivel internacional. El origen de su éxito empezó con el grupo Pereza, con canciones como “Lady Madrid” que caló a toda una generación. Su carrera individual no ha hecho más que llevarle al estrellato, llenando estadios por todo el mundo y con 3 Doble Discos de Platino entre otros. Además, ha sido galardonado dos veces con el Premio Goya a Mejor Canción.

Pero de Leiva, quizá conozcas casi toda su faceta musical, pero hay un espacio en su día a día dedicado exclusivamente a algo que no tiene nada que ver con la música: el fútbol. Leiva es un apasionado del deporte y, sobre todo, del equipo del Cholo Simeone. Nada más hay que verlo con la canción que lanzó junto a 'Love of Lesbian', que se titulaba 'La Champions y el Mundial', o 'Partido a partido', junto a Joaquín Sabina, con un guiño al técnico del conjunto rojiblanco. No me habléis de resistir, es mi atleti de Madrid, no me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir...", dice la letra de la canción.

Fundó un equipo en Madrid

Cuando apenas tenía 10 años, Carlos Carmena juntó a Leiva y otros niños, crearon un equipo de fútbol en el barrio madrileño de Alameda de Osuna. Este no solo alimentó las pasiones de esos pequeños, sino que les cambió el nombre, y a nuestro artista le tocó 'Leivinha', exfutbolista brasileño que jugó en el Atlético de Madrid (João Leiva Campos Filho). Quién le iba a decir a este que, años más tarde, de ese mote derivaría Leiva, su nombre artístico.

Desde entonces, la conexión entre Leiva y el Atlético de Madrid ha sido mucho más que una simple afición. El cantante ha confesado en numerosas ocasiones su amor incondicional por el club rojiblanco, un sentimiento que le acompaña desde niño y que ha sabido reflejar en su obra. Su manera de entender la vida y la música guarda muchas similitudes con la filosofía del “partido a partido” que ha caracterizado la era del Cholo Simeone: esfuerzo, humildad, constancia y pasión.

“El Atlético me representa, tiene pasión, poder, tesón, raza… cree en el equipo…” como modo de explicar lo que significa para él el club. También ha nombrado jugadores que admira, por ejemplo Koke, destacando que aunque no siempre brille de forma evidente, hace el “trabajo sucio” que el equipo necesita.

Rechazo al 'Wanda', o 'Riyadh Air' Metropolitano

Leiva no solo ha dedicado letras a su equipo, sino que también ha participado en varios homenajes al Atlético, mostrando públicamente su admiración por jugadores y entrenadores. En entrevistas, ha explicado que se siente identificado con el espíritu de lucha del club y con esa forma de afrontar los desafíos desde la entrega y la autenticidad, valores que también definen su trayectoria artística.

Incluso durante un concierto en Madrid en diciembre de 2016, Leiva intervino cuando el público cantaba una parte (“Calderón …”) y él añadió “¡Ni Wanda ni pollas!” para mostrar su descontento con el nuevo nombre del estadio que sustituía al Vicente Calderón.