La vida de Carlos Hipólito: actor, locutor de 'Cuéntame' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Este verano, 'Pasapalabra' no echa el freno y sigue siendo uno de los concursos más vistos por la audiencia. El formato de Antena 3 combina entretenimiento con cultura general, contando con la participación de cuatro nuevos invitados cada tres días.

Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, Rosa Rodríguez y Manu Pascual volverán a competir por el millonario bote. Los dos concursantes principales tendrán la ayuda de los famosos, que les ayudarán a sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

Carlos Hipólito (Madrid, 1956) es actor y locutor. En su infancia, entró en contacto con el teatro gracias a la afición de su madre, que lo llevaba a ver las funciones del Teatro María Guerrero, en la capital madrileña.

La carrera teatral de Hipólito inició en 1976 y desde entonces, ha sido premiado con numerosos premios por su trabajo. En 2020, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En la trayectoria del intérprete madrileño destacan tres obras: 'Arte', de Yasmina Reza, 'El método Grönholm', de Jordi Galcerán y 'Todos eran mis hijos', de Arthur Miller. De hecho, los expertos en la disciplina valoran la diversidad por los diferentes géneros dramáticos del actor.

Además de los escenarios, Hipólito ha actuado en distintas series de televisión y películas de cine. Entre su filmografía, destaca su trabajo en 'Mi hermano del alma', de Mariano Barroso, y 'Ninette' de José Luis Garci.

Con este último cineasta, ha participado en varias de sus películas como: 'You're the One (una historia de entonces)', 'Historia de un beso', 'Tiovivo c. 1950', 'Sangre de mayo' y 'Holmes & Watson. Madrid Days'.

Desde 2001, el madrileño se encarga de hacer la locución de voz adulta de Carlos Alcántara en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'. Por otra parte, también actúa en los decorados de la producción.

En este contexto, Hipólito ha sido nominado al Premio Goya y galardonado con el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico en Almagro. En 2024, recibió el Premio Fuente de Castalia del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá.