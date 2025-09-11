Televisión
La vida de Carlos Hipólito: actor, locutor de 'Cuéntame' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'
Esta semana, Rosa Rodríguez y Manu Pascual volverán a competir por el millonario bote
Este verano, 'Pasapalabra' no echa el freno y sigue siendo uno de los concursos más vistos por la audiencia. El formato de Antena 3 combina entretenimiento con cultura general, contando con la participación de cuatro nuevos invitados cada tres días.
Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, Rosa Rodríguez y Manu Pascual volverán a competir por el millonario bote. Los dos concursantes principales tendrán la ayuda de los famosos, que les ayudarán a sumar segundos al cronómetro final del Rosco.
Carlos Hipólito (Madrid, 1956) es actor y locutor. En su infancia, entró en contacto con el teatro gracias a la afición de su madre, que lo llevaba a ver las funciones del Teatro María Guerrero, en la capital madrileña.
La carrera teatral de Hipólito inició en 1976 y desde entonces, ha sido premiado con numerosos premios por su trabajo. En 2020, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
En la trayectoria del intérprete madrileño destacan tres obras: 'Arte', de Yasmina Reza, 'El método Grönholm', de Jordi Galcerán y 'Todos eran mis hijos', de Arthur Miller. De hecho, los expertos en la disciplina valoran la diversidad por los diferentes géneros dramáticos del actor.
Además de los escenarios, Hipólito ha actuado en distintas series de televisión y películas de cine. Entre su filmografía, destaca su trabajo en 'Mi hermano del alma', de Mariano Barroso, y 'Ninette' de José Luis Garci.
Con este último cineasta, ha participado en varias de sus películas como: 'You're the One (una historia de entonces)', 'Historia de un beso', 'Tiovivo c. 1950', 'Sangre de mayo' y 'Holmes & Watson. Madrid Days'.
Desde 2001, el madrileño se encarga de hacer la locución de voz adulta de Carlos Alcántara en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'. Por otra parte, también actúa en los decorados de la producción.
En este contexto, Hipólito ha sido nominado al Premio Goya y galardonado con el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico en Almagro. En 2024, recibió el Premio Fuente de Castalia del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
- Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
- Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
- Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
- Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años