Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Televisión

La vida de Carlos Hipólito: actor, locutor de 'Cuéntame' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Esta semana, Rosa Rodríguez y Manu Pascual volverán a competir por el millonario bote

Carlos Hipólito en 'Pasapalabra'

Carlos Hipólito en 'Pasapalabra' / Antena 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Este verano, 'Pasapalabra' no echa el freno y sigue siendo uno de los concursos más vistos por la audiencia. El formato de Antena 3 combina entretenimiento con cultura general, contando con la participación de cuatro nuevos invitados cada tres días.

Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, Rosa Rodríguez y Manu Pascual volverán a competir por el millonario bote. Los dos concursantes principales tendrán la ayuda de los famosos, que les ayudarán a sumar segundos al cronómetro final del Rosco.

Carlos Hipólito (Madrid, 1956) es actor y locutor. En su infancia, entró en contacto con el teatro gracias a la afición de su madre, que lo llevaba a ver las funciones del Teatro María Guerrero, en la capital madrileña.

La carrera teatral de Hipólito inició en 1976 y desde entonces, ha sido premiado con numerosos premios por su trabajo. En 2020, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En la trayectoria del intérprete madrileño destacan tres obras: 'Arte', de Yasmina Reza, 'El método Grönholm', de Jordi Galcerán y 'Todos eran mis hijos', de Arthur Miller. De hecho, los expertos en la disciplina valoran la diversidad por los diferentes géneros dramáticos del actor.

Además de los escenarios, Hipólito ha actuado en distintas series de televisión y películas de cine. Entre su filmografía, destaca su trabajo en 'Mi hermano del alma', de Mariano Barroso, y 'Ninette' de José Luis Garci.

Con este último cineasta, ha participado en varias de sus películas como: 'You're the One (una historia de entonces)', 'Historia de un beso', 'Tiovivo c. 1950', 'Sangre de mayo' y 'Holmes & Watson. Madrid Days'.

Desde 2001, el madrileño se encarga de hacer la locución de voz adulta de Carlos Alcántara en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'. Por otra parte, también actúa en los decorados de la producción.

Noticias relacionadas y más

En este contexto, Hipólito ha sido nominado al Premio Goya y galardonado con el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico en Almagro. En 2024, recibió el Premio Fuente de Castalia del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
  2. Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
  3. Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
  4. Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
  5. Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
  6. Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
  7. Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
  8. Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años

El Tribunal Supremo de Brasil forma mayoría para condenar a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil forma mayoría para condenar a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Clavijo y Pradales se juramentan para lograr que el Estado adopte una "solución estructural y sin parches" al drama migratorio

Clavijo y Pradales se juramentan para lograr que el Estado adopte una "solución estructural y sin parches" al drama migratorio

El despacho que fundó Montoro pide al juez que obligue a PSOE y Vox a coordinar sus acusaciones

El despacho que fundó Montoro pide al juez que obligue a PSOE y Vox a coordinar sus acusaciones

"Menos mal que el padrino manda": El Whatsapp de Aldama que hace estallar la 'trama Koldo'

"Menos mal que el padrino manda": El Whatsapp de Aldama que hace estallar la 'trama Koldo'

Tensión por la presencia de seguidores de Aliança Catalana en la manifestación por la Diada

Tensión por la presencia de seguidores de Aliança Catalana en la manifestación por la Diada

La Diada une a las instituciones y a las calles en defensa del catalán

La Diada une a las instituciones y a las calles en defensa del catalán

La vida de Carlos Hipólito: actor, locutor de 'Cuéntame' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

La vida de Carlos Hipólito: actor, locutor de 'Cuéntame' y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Netanyahu: "Sin duda, no habrá Estado palestino"

Netanyahu: "Sin duda, no habrá Estado palestino"