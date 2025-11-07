La vida de Carla Hidalgo: presentadora, modelo, actriz e invitada de 'Pasapalabra'

Este viernes 7 de noviembre toca hablar de los nuevos invitados que se sentarán en 'Pasapalabra' desde hoy hasta el próximo 11 de noviembre. El programa presentado por Roberto Leal renueva su listado de invitados y entre ellos se encuentra Carla Hidalgo, actriz, modelo y presentadora madrileña que mostrará su faceta más divertida, cercana y espontánea.

Carla Hidalgo cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y no es la primera vez que visita el plató de 'Pasapalabra', concurso en el que ya estuvo a principios de año como invitada. Ahora repite, y esto es todo lo que tienes que saber acerca de este rostro público:

Quién es Carla Hidalgo, la nueva invitada de 'Pasapalabra'

La carrera de Carla Hidalgo comenzó en los años 90 como modelo, pero no tardó mucho tiempo en dar el salto a la televisión, donde destacó como presentadora en programas tan populares como 'Nosolomúsica', '25 palabras' o 'Metro a Metro', comenzando tanto en Telecinco como en Telemadrid.

¿Por qué gustó tanto? Por su naturalidad ante las cámaras y su energía, elementos que después aprovecharía para comenzar a despuntar en el mundo de la interpretación.

Y es que si hay algo que ha marcado su trayectoria, es su trabajo como actriz. Ha formado parte de numerosas series y películas, entre ellas 'La que se avecina', 'El comisario', 'Manos a la obra' o 'Tirando a dar', demostrando que puede adaptarse prácticamente a cualquier registro que se le ponga delante.

En lo últimos años, la vida de Carla Hidalgo se ha mantenido vinculada al mundo del arte, sin dejar de la televisión ni el teatro.

En 2015, por ejemplo, se subió a los escenarios del Teatro Fernán Gómez de Madrid, encabezando el elenco de la obra 'Un espíritu burlón', de Noel Coward.