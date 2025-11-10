La vida de Andy tras la separación de 'Andy y Lucas': todo sobre el nuevo invitado de 'El Hormiguero'

Quizás cuando decimos Andy Morales su nombre no te suena de nada, pero cuando mencionamos a 'Andy y Lucas', entonces es mucho más fácil: uno de los dos ex integrantes del dúo gaditano, Andy, se sienta esta noche en el plató de 'El Hormiguero' para presentar la que será su carrera en solitario.

Después de más de 20 años de éxitos compartidos, el artista emprende un nuevo camino repleto de ilusión, libertad creativa y nuevos desafíos musicales.

Durante su visita al programa, Andy repasará los momentos más destacados de su trayectoria, desde sus primeros conciertos en Cádiz hasta el fenómeno nacional que supuso 'Andy y Lucas', con temas tan exitosos como 'Son de amores' o 'Tanto la quería'.

Ahora, con una visión renovada y más madurez artística, el músico quiere mostrar su lado más personal, con canciones que muestran su evolución y sus vivencias fuera del dúo.

El gaditano también aprovechará su paso por 'El Hormiguero' para presentar su primer proyecto en solitario, en el que ha trabajado durante los últimos meses junto a varios productores nacionales.

Según ha adelantado él mismo, su nuevo sonido va a mantener la esencia melódica que caracterizó a 'Andy y Lucas', pero con influencias más actuales y un enfoque más íntimo y emocional.

Y por supuesto, además de hablar de su nuevo rumbo, Andy se pronunciará sobre la polémica separación de Andy y Lucas, un tema que ha generado muchísimos titulares durante los últimos meses. Aunque Andy insiste en que no hay malos rollos entre ambos, la prensa no dice lo mismo.

De esta forma, probablemente el programa de hoy de 'El Hormiguero' sea uno de los más vistos de la temporada, con una entrevista que ha levantado mucha expectación entre los fans del dúo andaluz y entre otros muchos espectadores que quieren saber qué pasó.