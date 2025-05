Victoria Martín desvela en 'El Hormiguero' cómo fue su encuentro con Pablo Escobar: "Era un tío normal"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a Vicky Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano para presentar su nuevo proyecto profesional: un documental, bajo el nombre 'Las Berrocal'. Aunque no se emitirá hasta el próximo 20 de mayo en Movistar+.

Solo al empezar la entrevista, Victoria, que se estrenaba por primera vez en un plató de televisión, ha desvelado los primeros detalles del documental. Sin embargo, Vicky ha reconocido que desde la primera grabación su madre ya la había liado: "Mi madre soltó: 'tengo una hermana'. Te quedas tonto".

Motos se ha quedado perplejo y le ha preguntado por qué no cuenta sus secretos a sus seres queridos. "Lo que pasa es que los secretos que yo tengo los he contado poco a poco. No me gusta hacer sufrir a la gente", ha expuesto en Atresmedia.

Por otro lado, el presentador de 'El Hormiguero' se ha interesado en conocer cómo conoció a Pablo Escobar: "A mí me pareció que era bueno, aunque no lo era". Al instante, su hija le ha preguntado si le llegó a atraer físicamente, y ella no ha dudado en decir: "De bueno no estaba nada".

Además, ha desvelado que se enamoró del platero que trabaja para el narcotraficante: "Yo me enamoró de un platero y le hice una foto, pero por lo demás era un tío normal".

"¿Te sentiste tranquila allí?", le han cuestionado. Victoria ha confesado que "al principio no, ibamos con un miedo tremendo, pero después nada, todo bien". Aparte, ha explicado sobre Escobar que "era malo, pero no con los que venían a su casa".