Victoria Güeto, médica de familia: "Hay pacientes que no pueden esperar, aunque lleguen cuando ya no queda tiempo"

En su intervención en el Parlamento foral, Victoria Güeto, médica de familia en el centro de salud de Mendillorri, puso voz a una realidad que, según denuncia el colectivo, se ha vuelto habitual en la sanidad pública.

"Hemos ido a más, con menos recursos y sin dejar de hacer nada de lo que hacíamos antes", resumió durante la comparecencia del Sindicato Médico de Navarra, donde expuso la presión asistencial y la creciente sobrecarga con la que conviven muchos profesionales en su día a día.

Quejas de una médica sobre la sanidad pública

"Llego a las ocho menos cuarto de la mañana y me voy a las cinco", relató mientras repasaba una jornada que, según denuncia, se ha convertido en la norma para muchos profesionales de Atención Primaria.

Sobre la mesa, los números de un lunes cualquiera: 25 pacientes presenciales, 49 consultas telefónicas y otras ocho gestiones sin el paciente delante. Una carga asistencial que, asegura, rara vez se mantiene dentro de lo previsto.

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"Empiezas con 32 pacientes y acabas con 70", lamentó, señalando que las urgencias y nuevas citas se incorporan sobre la marcha, muchas veces según el criterio de admisión o del personal de Enfermería. La sensación, explicó, es la de trabajar siempre al límite y sin margen para frenar el ritmo.

La falta de personal es una de las claves del problema. Aunque el centro tiene asignadas más de 10.600 personas y dispone de siete plazas de Medicina de Familia y otras siete de Enfermería, la situación real está lejos de esa cifra, con solo cuatro médicos y medio y tres profesionales extra de Enfermería cubriendo la demanda diaria.

Esa diferencia acaba teniendo un impacto directo en la atención: mientras el cupo recomendado por Sanidad se sitúa en 1.500 pacientes y el límite legal marca 2.000 por facultativo, en este centro cada médico asume una media de 2.357 pacientes.