Victoria Federica vuelve a ilusionarse: quién es el nuevo novio de la nieta del rey Juan Carlos

Victoria Federica, hija de la infanta Elena y nieta del rey Juan Carlos I, vuelve a estar en boca de todo el mundo por una gran noticia: parece ser que la socialité ha encontrado nuevamente el amor.

Jorge Navalpotro, el nuevo novio de Victoria Federica

La noticia ha saltado estas últimas horas, y de hecho ya se conoce hasta la identidad del que se trata del nuevo novio de Victoria Federica. Hablamos de Jorge Navalpotro, un reconocido y exitoso empresario del ocio nocturno de Madrid.

Navalpotro nació en Madrid en 2001, y es el hijo de la familia que tiene a su nombre la sala de fiestas y conciertos La Riviera. Este espacio es uno de los más famosos de la capital a nivel de ocio, lo que le ha permitido formar parte de círculos sociales y culturales de mucha reputación.

Se cree que, como mínimo, Victoria Federica y Jorge Navalpotro llevan ya dos meses en esta relación. Esta asunción surge a consecuencia de las imágenes que se publicaron de ambos en Abu Dabi, cuando asistieron para celebrar el 88 cumpleaños de Juan Carlos I.

Es importante tener en cuenta que en este punto ninguno de los dos ha confirmado de manera pública y categórica su relación. No obstante, existen las suficientes pistas como para concluir que realmente existe un vínculo romántico entre ambos.

Jorge Navalpotro no es una persona que comparta activamente su vida personal. Sin embargo, se conoce que es todo un amante de los coches de lujo, además de que le encanta hacer deporte, habiéndose dedicado brevemente al baloncesto años atrás.

Aunque se desconoce cómo se inició la relación entre ambos, es de asumir que coincidieron en algún evento social. Al fin y al cabo, ambos son figuras que se mueven mucho en estos ámbitos debido a su trayectoria profesional.

En definitiva, estamos ante lo que supone una nueva e ilusionante etapa para Victoria Federica. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo veremos a la hija de la infanta y su novio con una demostración más pública y obvia de su relación?