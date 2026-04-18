Victoria Beckham ya no puede más y explota: "Hemos estado en el ojo público durante más de 30 años"

La familia Beckham vuelve a estar en el punto de mira. La unión entre sus miembros está dañada desde que David Beckham, reconocido mundialmente por su exitosa carrera como futbolista, cumplió 50 años. El exjugador del Real Madrid quiso celebrar su cumpleaños por todo lo alto, pero no quedó del todo satisfecho, ya que su hijo mayor, Brooklyn, no acudió.

Una ausencia que puso en jaque al clan Beckham. Según 'The Mirror', el hijo del exjugador comunicó previamente a sus padres que ni él ni su pareja, Nicola Peltz, asistirían a ninguna celebración, aunque los padres esperaban que finalmente cambiara de opinión. Una decisión que dejó a Beckham con "el corazón roto".

Días después, el hijo mayor decidió bloquear a sus padres, David y Victoria, y a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper en Instagram. La revelación fue contada por Cruz a través de la misma plataforma.

Lo explicó a raíz del siguiente titular del 'Daily Mail': "David y Victoria Beckham dejan de seguir a su distanciado hijo Brooklyn, de 26 años, al revelarse que pasará la Navidad con los padres multimillonarios de su esposa Nicola en medio de una disputa familiar".

Un titular que no pasó desapercibido para Cruz, quien decidió compartir la verdad con todos sus seguidores: "No es cierto. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo". El hijo del ex del Real Madrid aseguró que "ellos se despertaron bloqueados, al igual que yo".

David Beckham y Victoria Beckham ganan la batalla legal contra sus vecinos / Archivo

Victoria Beckham se sincera por primera vez

Después de todo el revuelo generado, Victoria Beckham se abrió en canal por primera vez para pronunciarse sobre la crisis familiar, especialmente por sus diferencias con Brooklyn. Lo hizo en una entrevista con 'The Wall Street Journal'.

La cantante de las Spice Girls quiso dejar claro: "Creo que siempre amamos mucho a nuestros hijos. Siempre intentamos ser los mejores padres que podemos ser, y hemos estado en el ojo público durante más de 30 años"

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Por esta razón, no dudó en reconocer que "lo único que siempre hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos". Unas declaraciones que no están pasando desapercibidas. Por ahora, Brooklyn no se ha pronunciado.