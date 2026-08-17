Víctor, profesor de autoescuela: "Tener el carné de conducir te cambia literalmente la vida, y no solo en el aspecto laboral"

La Dirección General de Tráfico (DGT) es el organismo que se encarga de emitir los permisos y licencias de conducir. El carnet de conducir tiene como objetivo garantizar que los usuarios tengan las aptitudes y conocimientos necesarios para manejar los vehículos, reduciendo el riesgo al menor posible.

Según la categoría del vehículo que necesites conducir, hay diferentes clases de permisos y licencias. Dependiendo del transporte (ciclomotor, motocicleta, automóvil, camión, etc), tendrás que superar diferentes exámenes cuyo contenido es específico para cada uno de ellos.

Permiso de conducir con todos los puntos / Archivo

El carnet de conducir, permiso B, es la licencia que autoriza a los usuarios conducir vehículos de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) y con una capacidad máxima de hasta 9 plazas, contando al conductor. Este permiso es clave para la mayoría de personas, ya que abarca varios de los vehículos más habituales en la vida cotidiana.

Además de los requisitos específicos para cada licencia, todos los usuarios deben cumplir los siguientes requisitos generales: Residir en España, no estar privado por resolución judicial del derecho a conducir, reunir las aptitudes psicofísicas, tener la edad requerida para cada permiso y ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas.

Joven con profesor autoescuela / SPORT

Para ello, es necesario superar un examen teórico y otro práctico. En este sentido, las autoescuelas juegan un papel fundamental preparando a los alumnos. El profesor y creador de contenido, Víctor Vial (@victorvial.oficial) ha sido entrevistado por el programa 'La Ventana', de la Cadena SER.

En la emisora, el divulgador ha reflexionado sobre la importancia de obtener este permiso: "Yo considero que tener el carnet de conducir te cambia literalmente la vida. Muchas veces lo enfocamos al aspecto laboral, pero en el aspecto personal también te cambia la vida, porque al fin y al cabo, tener el carnet de conducir es tener libertad. Y yo considero que la felicidad está en la libertad".

No obstante, algunos estudiantes tienen dificultades para superar las pruebas de la Jefatura Provincial de Tráfico. El examen teórico requiere memorizar la normativa vial y permite un máximo de 3 fallos en 30 preguntas. Posteriormente, el alumno tiene que aprobar el examen práctico, donde se evalúa el control del vehículo y la circulación real.

Para aquellos alumnos, el profesor de autoescuela les diría que lo sigan intentando: "Hay personas que desisten, pero quien no desiste al final lo consigue". De hecho, una vez consiguen la licencia es igual para todos los conductores. "No se arrepienten. Yo siempre digo que la L es igual para todos. Cuando te dan la L, no te pone el número de veces que te has examinado", sentencia el docente.